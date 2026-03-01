Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 2 maart 2026 – aflevering 9332

De race om de liefde van Vic kent een winnaar... en dus ook een verliezer. Karl en Holly zijn geschokt door de resultaten van haar psychologische beoordeling. Terese verbergt een gênante ontdekking.

Dinsdag 3 maart 2026 – aflevering 9333

Terese wordt van haar stuk gebracht door een bezoek van Nell. Karl vindt het moeilijk om een goede vader voor Holly te zijn. En Dex nodigt Felix uit voor het avondeten.

Woensdag 4 maart 2026 – aflevering 9334

Spanningen en relaties lopen in Ramsay Street verder op wanneer geheimen aan het licht dreigen te komen en keuzes gevolgen hebben.

Donderdag 5 maart 2026 – aflevering 9335

Het dagelijkse leven van de bewoners van Ramsey Street, een gemoedelijk buurtje in Australië, waar elke familie zo hun uitdagingen, liefdes en geheimen heeft.

