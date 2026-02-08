Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 8 februari 2026

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 9 februari 2026 – aflevering 9320
Holly probeert haar doel te bereiken. Susan voelt dat er iets mis is met een medebewoner. Ze deelt haar vermoeden met Karl. Leo is verward door een onverwacht aanbod.


Dinsdag 10 februari 2026 – aflevering 9321
Andrew bevindt zich in een lastige situatie. Een bekend gezicht keert terug naar Ramsay Street. JJ doet een onaangenaam verzoek.

Woensdag 11 februari 2026 – aflevering 9322
Twee bewoners spelen een kat-en-muisspel met elkaar. Elle en Paul bundelen hun krachten. Cara merkt dat de druk steeds verder toeneemt.

Donderdag 12 februari 2026 – aflevering 9323
Cara zet alles op het spel. Felix gaat een medebewoner meer en meer wantrouwen. Krista neemt een beslissing die haar leven voorgoed zal veranderen.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

