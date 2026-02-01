Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Karine Claassen trekt naar Groenland voor tweedelige humaninterestreeks

Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

zondag 1 februari 2026

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 2 februari 2026 – aflevering 9316
Cara en Andrew volgen een nieuw spoor. Holly overschrijdt haar grenzen. Taye tilt zijn nieuwe onderneming naar een hoger niveau.


Dinsdag 3 februari 2026 – aflevering 9317
Cara bereidt zich voor op veranderingen. Holly probeert de schade te beperken. Wendy is trots op haar huwelijk.

Woensdag 4 februari 2026 – aflevering 9318
Paul loopt een verwonding op. Sadie moet zich haasten. Krista doet een bekentenis.

Donderdag 5 februari 2026 – aflevering 9319
Nicolette doet een onverwacht voorstel. Jane probeert iemand op te vrolijken maar krijgt het zelf moeilijk. Colton beleeft een ongemakkelijke ontmoeting.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Konvooi' (Play)

Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.

'Konvooi', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Sporza: Veldrijden
    00:45
    Journaallus
  • 10:50
    Sporza: Veldrijden
    00:40
    90 minutes
  • 11:25
    Vos en Haas
    21:00
    Geen uitzending
  • 09:55
    Geen uitzending
    06:00
    Vegesauriërs
  • 10:30
    Geen uitzending
    00:15
    Mr. Frank Visser doet uitspraak
  • 09:15
    Geen uitzending
    00:50
    The Big Bang Theory
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:10
    60 Days In
  • 08:25
    Geen uitzending
    00:10
    Buffy the Vampire Slayer
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 11:25
    Streetfood
    00:20
    De Tafel van Gert
  • 11:15
    FBI
    01:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:25
    Borderforce USA: The Bridges
    00:35
    Bar Rescue
  • 11:30
    Nuances
    00:35
    The Real Housewives of Amsterdam
  • 10:45
    The Flight Attendant Murders
    00:15
    Family Law
  • 11:22
    Z-Weekoverzicht
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:22
    Hallo Roger
    00:00
    Oh What A Night
  • 11:00
    Becoming Meewis
    00:05
    Guten Appetit
  • 10:55
    Darby and Joan
    00:40
    Marie Antoinette
  • 11:15
    First Dates Australia
    00:15
    The Resident
  • 11:05
    Ik vertrek XL
    00:45
    NOS Journaal Laat
  • 11:30
    EO Metterdaad
    00:25
    Nieuwsuur
  • 11:30
    Grizzy en de Lemmingen
    00:40
    Rundfunk: Schwalbe
Verwante artikels