Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 2 februari 2026 – aflevering 9316
Cara en Andrew volgen een nieuw spoor. Holly overschrijdt haar grenzen. Taye tilt zijn nieuwe onderneming naar een hoger niveau.
Dinsdag 3 februari 2026 – aflevering 9317
Cara bereidt zich voor op veranderingen. Holly probeert de schade te beperken. Wendy is trots op haar huwelijk.
Woensdag 4 februari 2026 – aflevering 9318
Paul loopt een verwonding op. Sadie moet zich haasten. Krista doet een bekentenis.
Donderdag 5 februari 2026 – aflevering 9319
Nicolette doet een onverwacht voorstel. Jane probeert iemand op te vrolijken maar krijgt het zelf moeilijk. Colton beleeft een ongemakkelijke ontmoeting.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
Kijktip van de dag
Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.
'Konvooi', om 20.00 uur op Play.