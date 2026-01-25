Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 26 januari 2026 – aflevering 9312

Holly bedenkt een plan. Taye heeft een idee en Sadie is helemaal van streek.

Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 9313

Colton ontmoet een knappe onbekende. Een nieuwkomer verbergt een geheim. Max heeft moeite om de draad van haar leven op te pikken. Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 9314

Elle krijgt ei in haar gezicht. Nicolette helpt een handje. Een inwoner van Ramsay Street probeert zijn verleden te verbergen. Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 9315

Leo voelt zich uitgesloten. Elle moet de zware gevolgen onder ogen zien. Andrew doet zijn best om zijn gezicht te redden. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.