VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dan keert 'Sturm der Liebe' terug op VTM GOLD

Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

zondag 18 januari 2026

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 19 januari 2026 – aflevering 9308
Bij Remi begint de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.


Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 9309
Elle zorgt voor opschudding, Cara maakt een vijand en Susan biedt een alliantie aan.

Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 9310
Holly maakt plannen voor de toekomst. Elles verlangen naar succes botst met haar moraliteit. Cara maakt zich zorgen om haar familie.

Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 9311
Elle houdt voet bij stuk. Cara worstelt met schuldgevoelens en een bewoner doet een gewaagde zet.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!


Neighbours: A New Chapter op tv
Dinsdag 20 januari 2026 om 01u05  »
Play 5
Wellicht begint bij Remi de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.
Dinsdag 20 januari 2026 om 02u40  »
Play 5
Wellicht begint bij Remi de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.
Dinsdag 20 januari 2026 om 08u55  »
Play 5
Wellicht begint bij Remi de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.
Donderdag 22 januari 2026 om 08u55  »
Play 5
Holly maakt plannen voor de toekomst. Elles verlangen naar succes botst met haar moraliteit. Cara maakt zich zorgen om haar familie.
Woensdag 21 januari 2026 om 12u50  »
Play 5
Holly maakt plannen voor de toekomst. Elles verlangen naar succes botst met haar moraliteit. Cara maakt zich zorgen om haar familie.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Marvel Studios Cinematic Universe: Phase Two
DVD
Harry Potter - 1 - 7.2 + Fantastic Beasts 1 - 3
DVD
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Petra De Sutter in 'De Columbus'

In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Erediensten
    01:05
    Journaallus
  • 08:00
    Winterbeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 10:35
    Bumba
    06:00
    Tik Tak
  • 09:55
    Geen uitzending
    05:20
    Kabouter Plop
  • 10:30
    Geen uitzending
    07:15
    De alarmcentrale: pech onderweg
  • 09:20
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:50
    Geen uitzending
    15:10
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    01:00
    The Golden Girls
  • 10:20
    Hallo Roger
    01:10
    Geen uitzending
  • 10:15
    FBI
    01:10
    Fire Country
  • 10:35
    Borderforce USA: The Bridges
    01:20
    Taxi Driver
  • 10:30
    The Block Australia
    02:00
    Het Perfecte Plaatje
  • 10:20
    Three Bedrooms, One Corpse: An Aurora Teagarden Mystery
    01:15
    C.S.I. New York
  • 10:07
    Fleet TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:28
    Mijn tuin
    00:00
    Oh What A Night
  • 10:30
    De Sterrenkaart
    01:00
    Tot op de Graat
  • 10:15
    The Chelsea Detective
    01:35
    London Kills
  • 10:15
    First Dates Australia
    01:40
    Grey's Anatomy
  • 10:00
    WNL op Zondag
    01:50
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:00
    Eucharistieviering
    01:30
    Buitenhof
  • 10:25
    Molmans
    01:35
    NOS Studio Sport
Verwante artikels