Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 19 januari 2026 – aflevering 9308

Bij Remi begint de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.

Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 9309

Elle zorgt voor opschudding, Cara maakt een vijand en Susan biedt een alliantie aan.

Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 9310

Holly maakt plannen voor de toekomst. Elles verlangen naar succes botst met haar moraliteit. Cara maakt zich zorgen om haar familie.

Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 9311

Elle houdt voet bij stuk. Cara worstelt met schuldgevoelens en een bewoner doet een gewaagde zet.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

