Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot in april. Tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.
Maandag 19 januari 2026 – aflevering 9308
Bij Remi begint de vonk over te slaan. Susan krijgt te maken met verzet. Ondertussen sluiten Terese en Elle een compromis.
Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 9309
Elle zorgt voor opschudding, Cara maakt een vijand en Susan biedt een alliantie aan.
Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 9310
Holly maakt plannen voor de toekomst. Elles verlangen naar succes botst met haar moraliteit. Cara maakt zich zorgen om haar familie.
Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 9311
Elle houdt voet bij stuk. Cara worstelt met schuldgevoelens en een bewoner doet een gewaagde zet.
'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.
Kijktip van de dag
In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.
'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.