Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

zondag 11 januari 2026

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 12 januari 2026 – aflevering 9304
Andrew en Holly besluiten dat ze samen willen zijn. Toadie en Nell regelen een grote stichtingsuitverkoop. Sadie bedenkt een excuus om tijd met Taye door te brengen. Nicolette onthult haar gevoelens aan Cara.


Dinsdag 13 januari 2026 – aflevering 9305
Nell begraaft de strijdbijl, Cara's onderzoek versnelt en Andrew richt zijn blik op de toekomst.

Woensdag 14 januari 2026 – aflevering 9306
Holly heeft last van haar geweten, Andrew stelt iemand die belangrijk voor hem is teleur en Cara stuit op iets ernstigs.

Donderdag 15 januari 2026 – aflevering 9307
De tijd dringt voor Nell, Tereses geduld wordt op de proef gesteld en twee bewoners geven het op.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Nell begraaft de strijdbijl, Cara's onderzoek versnelt en Andrew kijkt naar de toekomst.

