Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 29 december 2025 – aflevering 9300

Cara en Andrew volgen een aanwijzing. Holly gaat te ver. Taye tilt zijn nieuwe onderneming naar een hoger niveau.

Dinsdag 30 december 2025 – aflevering 9301

Cara maakt zich klaar voor verandering. Holly probeert de schade zoveel mogelijk te beperken. Wendy voelt zich trots over haar huwelijk. Woensdag 31 december 2025 – aflevering 9302

Paul wordt getriggerd. Sadie moet zich haasten. Krista doet een bekentenis. Donderdag 1 januari 2026 – aflevering 9303

Nicolette doet een verrassend voorstel. Jane helpt iemand op te vrolijken. Colton heeft een lastige ontmoeting.