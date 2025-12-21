Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 22 december 2025 – aflevering 9296

Holly bedenkt een plan. Sadie is kapot van verdriet, terwijl Taye met een idee komt.

Dinsdag 23 december 2025 – aflevering 9297

Colton ontmoet een knappe vreemdeling. Een nieuwkomer verbergt een geheim en Max heeft moeite om los te laten.

Woensdag 24 december 2025 – aflevering 9298

Elle komt in een gênante situatie terecht. Nicolette biedt haar hulp aan, terwijl een bewoner hun verleden probeert te verbergen.

Donderdag 25 december 2025 – aflevering 9299

Leo voelt zich buitengesloten. Elle krijgt te maken met ernstige gevolgen, terwijl Andrew zijn reputatie probeert te redden.

