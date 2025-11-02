Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 3 november 2025 – aflevering 9268

Kort na een familiedrama bereiden Wendy en Andrew zich voor op Sadies verjaardag. Wendy ergert zich aan iemands aanhoudende belangstelling. Sadie en Taye worden opnieuw betrapt.

Dinsdag 4 november 2025 – aflevering 9269

Jane krijgt opnieuw met een familietragedie te maken. Holly wordt teleurgesteld door de mensen van wie ze houdt. Intussen heeft Wendy problemen met een nieuwe studente en gaat Cara op onderzoek uit.

Woensdag 5 november 2025 – aflevering 9270

Cara's instincten leveren resultaat op. Iemand maakt avances op Byron, terwijl iemand anders Sadie uit de weg wil ruimen. Wendy wordt verscheurd tussen haar werk en haar familie.

Donderdag 6 november 2025 – aflevering 9271

Aaron moet een keuze maken. Sadie wordt geconfronteerd met de gevolgen van sabotage. Byron staat perplex over hoe ver iemand bereid is te gaan, terwijl Susan moeite heeft om Karl tevreden te stellen.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play Fictie.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!