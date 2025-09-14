Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 15 september 2025 – aflevering 9240

Moederdag breekt aan in Erinsborough. Nicolette probeert een buur in de val te lokken, terwijl Cara een onaangename verrassing krijgt. Darcy vervalt in zijn oude gedrag.



Dinsdag 16 september 2025 – aflevering 9241

Jane en Byron proberen in te grijpen. Darcy zet zijn plannen door. Ondertussen krijgt Karl schokkend nieuws van een oude vriend, terwijl Taye zijn best doet om zijn bijbaantje geheim te houden.



Woensdag 17 september 2025 – aflevering 9242

Chelsea doet haar volgende zet. Karl is zich niet bewust van het gevaar waarin hij zich bevindt. En Dex krijgt een spannend cadeau.



Donderdag 18 september 2025 – aflevering 9243

Paul vecht tegen zijn schuldgevoel, terwijl Wendy twijfelt aan Andrews loyaliteit.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!