Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 8 september 2025 – aflevering 9236

Karl ruikt verraad. Darcy stuit op informatie die alles op z'n kop zet. Ondertussen treft een plotselinge ziekte een familie en schiet Holly een buur in nood te hulp.



Dinsdag 9 september 2025 – aflevering 9237

Pauls aandacht wordt naar twee kanten getrokken. Wendy's geheime missie komt aan het licht, terwijl de buren het tegen elkaar opnemen vanwege een vakantie.



Woensdag 10 september 2025 – aflevering 9238

Een ongewenste terugkeer brengt verrassend nieuws met zich mee. De huisgenoten maken zich klaar om afscheid te nemen van hun favoriete bewoner, terwijl een sprookjeshuwelijk wankelt.



Donderdag 11 september 2025 – aflevering 9239

Nicolette doet een verontrustende ontdekking. Een bewoner staat voor een moreel dilemma, terwijl de huisgenoten moeite hebben met een naderend afscheid.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

