Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

zondag 31 augustus 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 1 september 2025 – aflevering 9232
Terwijl Wendy de kans van haar dromen krijgt, hebben Cara en Remi moeite om de afstand te overbruggen. Intussen duwt Sadie haar vrienden weg en belandt Andrew in een ongemakkelijke situatie.


Dinsdag 2 september 2025 – aflevering 9233
Taye bedenkt een oplossing voor zijn geldproblemen. Susan zit tussen twee vuren, terwijl Wendy en Andrew in een patstelling raken.

Woensdag 3 september 2025 – aflevering 9234
Jane raakt van slag door een verrassende terugkomst. Taye probeert zijn dubbelleven in evenwicht te houden. Ondertussen bevindt Agnes zich op een tweesprong.

Donderdag 4 september 2025 – aflevering 9235
Een bekend gezicht keert terug wanneer een van de bewoners in nood zit. Jane probeert met een lastige relatie om te gaan, terwijl Remi haar angsten uitspreekt.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!

