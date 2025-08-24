Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Batwheels, Mr. Bean en Barney nemen Cartoonito over in september
zondag 24 augustus 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 25 augustus 2025 – aflevering 9228
Paul en Krista werken samen onder tijdsdruk. Nell bezwijkt onder haar schuldgevoel en Cara slaat een nieuwe weg in.


Dinsdag 26 augustus 2025 – aflevering 9229
De toekomst staat op het spel terwijl de race tegen de klok voortduurt. Terese beschuldigt Paul van verraad. En een nieuw koppel blijkt niet op dezelfde golflengte te zitten.

Woensdag 27 augustus 2025 – aflevering 9230
Een onaangekondigde bezoeker brengt Susan van haar stuk. Terwijl een stel voor een nieuw begin kiest, vangt een bewoner een duister geheim op. Paul doet een onverwachte zet.

Donderdag 28 augustus 2025 – aflevering 9231
Terese neemt een besluit over haar toekomst, terwijl een sabotagedaad Cara woedend maakt. Ondertussen verbergt Wendy haar vernedering en zorgt een goedbedoeld gebaar voor onrust.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Verwante artikels