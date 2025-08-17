Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
zondag 17 augustus 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 18 augustus 2025 – aflevering 9224
Terese wordt verleid door een aanbod. Een bijzonder koppel groeit naar elkaar toe, terwijl een lokale legende afscheid neemt van Erinsborough.


Dinsdag 19 augustus 2025 – aflevering 9225
Nell zit in de knoop met familieproblemen. Holly probeert de verkeerde persoon te versieren, terwijl Wendy eindelijk de kans krijgt waar ze op hoopte.

Woensdag 20 augustus 2025 – aflevering 9226
Leo voelt zich opgelucht wanneer de waarheid eindelijk aan het licht komt, ook al is het van korte duur. Taye bereikt zijn breekpunt.

Donderdag 21 augustus 2025 – aflevering 9227
Leo neemt een wanhopig besluit. Het deelhuis krijgt er een nieuwe huisgenoot bij, terwijl Cara een ingeving krijgt over haar toekomst. Ondertussen wordt Wendy geconfronteerd met de realiteit van haar nieuwe carrière.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

