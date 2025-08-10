Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Voormalig Play Nostalgie-presentator verhoord in onderzoek naar zedenfeiten
zondag 10 augustus 2025

In Australië is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 11 augustus 2025 – aflevering 9220
Cara speelt met vuur in haar zoektocht naar gerechtigheid. Paul probeert zijn familie dichter bij elkaar te brengen. Nu hun relatie aan het veranderen is, proberen Andrew en Wendy zich aan te passen.


Dinsdag 12 augustus 2025 – aflevering 9221
Leo legt zich neer bij zijn nieuwe realiteit. Cara's actie loopt gruwelijk uit de hand, wanneer ze het recht in eigen handen neemt. Terwijl JJ ongemakkelijk achterblijft, maken twee bewoners een misstap in de liefde.

Woensdag 13 augustus 2025 – aflevering 9222
Karls argwaan groeit en Krista's volharding wordt beloond. Een nieuw stel wordt losbandig, terwijl een ander nog steeds ruzie heeft.

Donderdag 14 augustus 2025 – aflevering 9223
Leo bereidt zich voor op het ergste, terwijl Karl moeite heeft om open kaart te spelen. Terese wordt verrast door een aanbod. Ondertussen neemt Andrews doofpotaffaire een onverwachte wending.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

Neighbours: A New Chapter op tv
Maandag 11 augustus 2025 om 13u45  »
Play 5
Dinsdag 12 augustus 2025 om 00u20  »
Play 5
Woensdag 13 augustus 2025 om 02u15  »
Play 5
Woensdag 13 augustus 2025 om 08u10  »
Play 5
Woensdag 13 augustus 2025 om 13u40  »
Play 5
Karls argwaan groeit en Krista's volharding wordt beloond. Een nieuw stel wordt losbandig, terwijl een ander nog steeds ruzie heeft.

Verwante artikels