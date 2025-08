Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In AustraliŽ is intussen definitief afscheid genomen van 'Neighbours'. Bij ons lopen de avonturen in Ramsay Street nog door tot april volgend jaar. En tot die tijd blijven we je de wekelijkse preview aanbieden.

Maandag 4 augustus 2025 – aflevering 9216

Wendy probeert een brug te slaan tussen Byron en Sadie. Darcy twijfelt aan Karls diagnose van Vera en Remi stelt Cara's gehechtheid aan Thomas op de proef.



Dinsdag 5 augustus 2025 – aflevering 9217

Taye staat Fallon bij op de dag van Sebs uitvaart. Karl is bang dat Susan achter zijn verslaving komt en Krista probeert het goed te maken met Leo.

Woensdag 6 augustus 2025 – aflevering 9218

De aanklachten tegen Leo worden ingetrokken, maar Taye gelooft dat Fallon onschuldig is. Karl merkt dat Darcy's advies meer gewaardeerd wordt dan het zijne. En Terese raakt gefrustreerd wanneer Paul aanbiedt om een auto voor Chelsea te kopen. Donderdag 7 augustus 2025 – aflevering 9219

Cara en Paul zien elkaar op Thomas' naamdag. Darcy probeert zoveel mogelijk steun te verzamelen voor zijn voorstel en Harold accepteert dat Agnes verhuist naar Eirini Rising.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.