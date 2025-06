Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS !

Donderdag 26 juni 2025 – aflevering 9195 Jane en Clint worden geconfronteerd met de gevolgen nu hun relatie openbaar is. Karl heeft zijn twijfels over de mysterieuze houding van Harold.

Woensdag 25 juni 2025 – aflevering 9194 Leo worstelt met de geheimen die Krista over Seb heeft bewaard. Jane zit in een lastige positie wanneer Clint ervan wordt beschuldigd de dief te zijn.

Maandag 23 juni 2025 – aflevering 9192 Holly is overstuur als Taye de baan van manager in de pianobar krijgt. Cara en Nicolette brengen een bezoek aan Maddy. Fallon is van streek door Byrons vragen over haar liefdesleven.

Neighbours: A New Chapter op tv

