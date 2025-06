Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 juni 2025 – aflevering 9188

Jane heeft moeite om haar verhouding met Clint geheim te houden. Holly vraagt ​​Terese om hulp om Paul te bewijzen dat ze de managerbaan in de pianobar aankan. Krista richt zich op haar toekomst, maar is zich niet bewust van een dreigende ramp.



Dinsdag 17 juni 2025 – aflevering 9189

Fallon meldt zich vrijwillig om Leo te helpen in de wijngaard. Aaron vraagt ​​zich af of hij te overhaast was met Rhett. En een mysterieuze vrouw is op zoek naar Max.

Woensdag 18 juni 2025 – aflevering 9190

Aaron is in gevaar. Jane heeft opnieuw een ontmoeting met Clint bij Eirini Rising. Terese ontdekt dat de schoonmaakmiddelen zijn verdwenen en Max en Holly hebben een beladen moment samen.

Donderdag 19 juni 2025 – aflevering 9191

Aaron belandt bewusteloos in het zwembad van nr. 32. Remi en Taye krijgen bezoek van hun vader. Jane en Clint ontdekken dat ze sporen hebben achtergelaten van hun avontuurtje. En Max vertrouwt Andrew zijn problemen toe.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

