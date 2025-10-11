Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'
zaterdag 11 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Milo moet een knoop doorhakken. Nora en Pol plannen een echte date en Victorine stelt zich vragen. Johan leert Hilde rolstoeltango, Oskar waagt zijn eerste move. Liam ontdekt dat Milo helpt met het toonmoment. Noah neemt Angelo in vertrouwen en Pol neemt een belangrijke beslissing. Liam weigert de excuses van Milo. Yves maakt zich zorgen om Lou. Jesse en Jasmien leren hun schoonmoeder kennen.

Maandag 13 oktober 2025 – aflevering 287
Milo moet beslissen of ze meegaat met Julie. Liam staat op het punt naar Duitsland te vertrekken, maar hoort dat Milo helpt met het toonmoment. Nora en Pol plannen intussen een echte date in. Victorine vindt het niet kunnen dat Sofia en Angelo zo flirterig met elkaar omgaan.


Dinsdag 14 oktober 2025 – aflevering 288
Pol wil Milo troosten, maar weet niet goed hoe. Hij vraagt Oskar om hulp, wat succesvol blijkt. Milo begint aan de voorbereidingen voor het toonmoment, maar schrikt enorm van een onverwachte binnenkomst. Johan leert Hilde intussen de rolstoeltango, terwijl Oskar zijn eerste move waagt.

Woensdag 15 oktober 2025 – aflevering 289
Milo is druk met de voorbereidingen voor het toonmoment, maar voelt zich tegengewerkt. Johan en Hilde vinden opnieuw geluk samen. Noah deelt zijn onzekerheden met Angelo. Ondertussen begeeft de oven het definitief en neemt Pol een belangrijke beslissing.

Donderdag 16 oktober 2025 – aflevering 290
Milo beseft dat ze te hard is geweest tegen Liam, maar hij weigert haar excuses. Pol is aangenaam verrast dat Liam een benefiet organiseert voor een nieuwe oven. Ondertussen maakt Yves zich zorgen over Lou, terwijl Jesse en Jasmien hun schoonmoeder leren kennen, die nogal uit de hoogte doet.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

Milo op tv
Maandag 13 oktober 2025 om 18u25  »
VTM
Milo moet beslissen of ze meegaat met Julie. Liam staat op het punt naar Duitsland te vertrekken, maar hoort dat Milo helpt met het toonmoment. Nora en Pol plannen intussen een echte date in.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 12u20  »
VTM
Milo moet beslissen of ze meegaat met Julie. Liam staat op het punt naar Duitsland te vertrekken, maar hoort dat Milo helpt met het toonmoment. Nora en Pol plannen intussen een echte date in.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 18u20  »
VTM
Pol wil Milo troosten, maar weet niet goed hoe. Hij vraagt Oskar om hulp, wat succesvol blijkt. Milo begint aan de voorbereidingen voor het toonmoment, maar schrikt enorm van een onverwachte binnenkomst. Johan leert Hilde intussen de rolstoeltango.
Woensdag 15 oktober 2025 om 12u20  »
VTM
Pol wil Milo troosten, maar weet niet goed hoe. Hij vraagt Oskar om hulp, wat succesvol blijkt. Milo begint aan de voorbereidingen voor het toonmoment, maar schrikt enorm van een onverwachte binnenkomst. Johan leert Hilde intussen de rolstoeltango.
Woensdag 15 oktober 2025 om 18u25  »
VTM
Milo is druk met de voorbereidingen voor het toonmoment, maar voelt zich tegengewerkt. Johan en Hilde vinden opnieuw geluk samen. Noah deelt zijn onzekerheden met Angelo. Ondertussen begeeft de oven het definitief.

