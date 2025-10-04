Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Een nieuwe week, een nieuwe lading emoties, verrassingen en hartverwarmende momenten in 'Milo', de telenovelle op VTM. Opnieuw vier vaste afspraken deze week. Benieuwd naar wat er komt? Lees hier de vooruitblik op een nieuwe week 'Milo'.

Maandag 6 oktober 2025 – aflevering 283

Milo biecht aan Jesse op dat Oskar haar Liam doet vergeten, waarna Jesse dit meteen doorvertelt. Alice en Julie ontmoeten elkaar en Alice' geheugen knapt op. Hilde schrapt de preselecties: iedereen maakt kans op het platencontract. Aron krijgt intussen het DNA-resultaat.

Dinsdag 7 oktober 2025 – aflevering 284

Liam blijkt niet de vader te zijn en wil dit Milo vertellen. Zij is echter bij Oskar, die haar meeneemt naar het graf van zijn moeder. Ondertussen doet Robyn haar verhaal aan Victorine, die het doorspeelt aan Maud. Die confronteert Robyn en Jesse in het café.

Woensdag 8 oktober 2025 – aflevering 285

Milo verzekert Liam dat er niets met Oskar is. Robyn en Jesse smeden een plan tegen Maud, die hun relatie afkeurt. Julie kondigt aan dat ze vier maanden op cruise vertrekt en vraagt Milo mee. Intussen wordt het lijk van Sander gevonden.

Donderdag 9 oktober 2025 – aflevering 286

Milo staat voor de keuze om met haar moeder mee te gaan op cruise. Ze gaat te rade bij Oskar, maar hij vindt dat de keuze bij haar ligt. Maud krijgt de schrik van haar leven wanneer Jesse haar vertelt dat Robyn onderweg is naar Argentinië. Ondertussen wordt het lijk van Sander onderzocht.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

