Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Een nieuwe week, een nieuwe lading emoties, verrassingen en hartverwarmende momenten in 'Milo', de telenovelle op VTM. Opnieuw vier vaste afspraken deze week. Benieuwd naar wat er komt? Lees hier de vooruitblik op een nieuwe week 'Milo'.

Maandag 29 september 2025 – aflevering 279

Jesse kan niet naar Milo's optreden door Frans feestje en laat Oskar invallen. Milo verrast door een nummer aan Pol op te dragen. Terwijl Robyn Hilde overtuigt om naar de babyshower te komen, krijgt ze slecht nieuws over Johan. Het feest slaat om wanneer Fran plots bezwijkt van de pijn.

Dinsdag 30 september 2025 – aflevering 280

Aron hoort dat de kans op volledige onvruchtbaarheid klein is en stelt Liam een vaderschapstest voor. Pol en Nora delen intussen een intiem slaapmutsje en ook Milo en Oskar lijken elkaar te mogen. Door alle tumult met Johan is Hilde de preselecties vergeten.

Woensdag 1 oktober 2025 – aflevering 281

Johan wil Hilde en Liam waarschuwen voor Lou. Hilde ruimt intussen de chaotische woonboot op. Milo begint aan een fotomap met herinneringen aan oma. Sofia en Angelo nemen een besluit, terwijl de studenten zich klaarmaken voor de preselecties.

Donderdag 2 oktober 2025 – aflevering 282

Milo spoort Julie aan om Pol op te zoeken, maar die is allerminst blij met haar bezoek. Johan zegt bewijs te hebben dat Lou betrokken is bij Sanders ongeval. Intussen onderzoekt de politie de bebloede vod die Hilde weggooide en weet Yves haar te overtuigen om Lou via de televisie op te roepen.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

