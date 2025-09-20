Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Verrassing! Jacky 'Zatte Rita' Lafon keert terug naar 'Familie'
zaterdag 20 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Julie is trots op Milo en Angelo keert terug, tot woede van Jesse. Johan verliest het bewustzijn, Pol confronteert Alice en Hilde maakt zich zorgen. Victorine wil een babyshower organiseren. Pol gaat de confrontatie met vroeger aan, Milo ontmoet Els en Sofia worstelt met de keuze tussen Noah en Angelo.

Maandag 22 september 2025 – aflevering 275
Julie woont trots Milo's optreden bij en geeft haar een pakket niet opgestuurde brieven van de afgelopen twintig jaar. Zo ontdekt Milo de waarheid over haar moeder. Nu de bende opgerold is, keert Angelo terug, tot woede van Jesse. Jasmien vermoedt dat Fran eenzaam is.


Dinsdag 23 september 2025 – aflevering 276
Milo probeert Julie en Pol te verzoenen en zingt met Julie een duet, tot grote jaloezie van Pol. Angelo krijgt de afscheidsbrief van Sofia te lezen en is ontroerd. Even later laat hij in een gesprek met Rik Johans handgebaar zien. Johan verliest het bewustzijn.

Woensdag 24 september 2025 – aflevering 277
Pol confronteert Alice met de brief aan Julie van vroeger, maar beseft dat ze het oprecht niet meer weet. Yves ontdekt drugsmateriaal in de kamer van Lou. Hilde maakt zich grote zorgen om Johan. Victorine wil voor Fran een babyshower organiseren.

Donderdag 25 september 2025 – aflevering 278
Pol gaat de confrontatie aan met vroeger en zoekt oude foto's op de kamer van Milo. Milo ontmoet Els, die met schuldgevoelens kampt en hoort dat Julie een lied voor haar schreef. Pol vertelt Milo dat Liam niets weet van zijn vaders toestand. Sofia worstelt met haar keuze tussen Angelo en Noah.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

