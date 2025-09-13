Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Van eerste ontmoeting tot DNA-test: tweede deel van 'Clément, zoon van…' nu al exclusief op VTM GO+
zaterdag 13 september 2025
Liam treurt omdat Milo niet naar zijn afscheidsfeestje komt. Het lukt Milo niet om haar moeder te spreken. Sofia is bezorgd omdat ze nog niets van Noah hoorde. Liam schrijft een lied over zijn hartzeer, Milo belandt in een wervelwind van emoties. Het plannetje van Jesse lukt en Sofia besluit eindelijk om haar hart te volgen.

Maandag 15 september 2025 – aflevering 271
Liam is enthousiast over zijn afscheidsfeestje, maar vindt het jammer dat Milo niet kan komen. Hij stort zich op het repeteren voor zijn tournee. Milo gaat intussen langs bij Johan, maar Lou vertelt haar dat hij ziek is. Het doet haar beseffen dat ze haar moeder een bezoekje moet brengen.


Dinsdag 16 september 2025 – aflevering 272
Milo baalt dat ze haar moeder niet heeft kunnen spreken. Oskar komt kijken naar Milo's optreden en het klikt meteen tussen de twee. Liam wil Milo verrassen en besluit om naar haar optreden te gaan. Sofia vraagt zich intussen nerveus af waarom Noah nog niks van zich heeft laten horen.

Woensdag 17 september 2025 – aflevering 273
Milo praat met Oskar over haar moeder en ook met Pol heeft ze eindelijk een openhartig gesprek. Intussen schrijft Liam een lied over zijn hartzeer en neemt vervolgens emotioneel afscheid van Hilde en Fran. Sofia weet niet goed of ze Noah nu op een afstand moet houden of niet.

Donderdag 18 september 2025 – aflevering 274
Milo heeft een ontmoeting met haar moeder en beleeft een wervelwind aan emoties. Jesses plannetje om Robyn in de spotlights te zetten is gelukt. Intussen doet Noah Sofia inzien dat ze te bang is om voor hem te kiezen. Sofia beseft dat hij gelijk heeft en besluit toch haar hart te volgen.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

Milo op tv
Verwante artikels