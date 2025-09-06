Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Kijkcijfers: woensdag 3 september 2025
zaterdag 6 september 2025
De leden van No Direction krijgen een wake-up call. Noah confronteert Sofia en de onderzoeksrechter belt Lou. Jesse heeft nieuws voor Milo en Nora en Pol hebben een plan. Liam verliest zijn geduld, Lou ontwijkt vragen en Milo focust op haar aankomende optredens. Liam wil Robyn niet mee als backing vocal. Er moet meer volk naar de bakkerij komen.

Maandag 8 september 2025 – aflevering 267
Hilde herinnert de studenten eraan dat het platencontract nog binnengehaald kan worden. Voor de leden van No Direction werkt dit als wake-upcall. Milo komt intussen Oskar tegen in zijn boekenwinkel en is klaar om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Noah confronteert Sofia over haar tekst.


Dinsdag 10 september 2025 – aflevering 268
De onderzoeksrechter belt Lou met de vraag waar Sander is en of Lou iets achterhoudt. Jesse vertelt aan Milo dat Oskar op de guestlist staat voor een volgend optreden. Intussen verzinnen Nora en Pol een plan om de bakkerij toch op halve capaciteit te kunnen laten draaien.

Woensdag 11 september 2025 – aflevering 269
Liam verliest zijn geduld bij Robyn en belt Milo om over zijn gevoelens te praten. Intussen ondervraagt Johan Lou over de gebeurtenissen van de laatste dagen, maar Lou ontwijkt de vragen. Sofia schrijft het winnende nummer voor No Direction. De groep begint aan de repetities voor het toonmoment.

Donderdag 12 september 2025 – aflevering 270
Milo focust op haar naderende optredens en vindt het prima dat Robyn haar voorprogramma wordt, al ketst Hilde dat idee snel af. Ook Liam wil Robyn niet mee als backing vocal op zijn tournee. Nora en Pol zoeken intussen naar een oplossing om meer volk naar de bakkerij te lokken.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

Kijktip van de dag

logo VRT 1 logo

Op zijn achttiende verjaardag erft Benjamin Kurrel de nalatenschap van zijn vermiste vader: een doos vol oude voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam boek. Wanneer hij het antieke boek aan Slien schenkt, het meisje op wie hij stiekem verliefd is, zet hij onbewust een kettingreactie in beweging. Een oude man die zich voorstelt als Zeppos toont grote interesse in het boek, dat ooit aan cartograaf Mercator toebehoorde. Met behulp van de geheime boodschappen in het boek ontsluiert het drietal steeds meer van het mysterie, maar een ongenadige tegenstander probeert hen te stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, maar confronteert Benjamin ook met zijn afkomst.

'Zeppos - Het Mercatorspoor', film uit 2022 met oa. Carry Goossens, om 20.50 uur op VRT 1.

