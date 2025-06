Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Het geweten van Sander knaagt. Sofia voelt zich gekwetst Robyn tekent het contract als backing vocal van Liam. Reveal onthult de gevoelens van Milo voor Liam. Milo biecht op dat er problemen zijn op Kosmos en Lou probeert Milo voor zich te winnen. Liam krijgt onverwacht bezoek van Fran.

Opgelet! Tot aan de seizoensfinale eind juni zie je 'Milo' om 20.05 uur.

Maandag 16 juni 2025 – aflevering 259

Lou haalt Sander over om nog één keer een fan op te pakken. Zijn geweten knaagt, maar hij stemt toe. Robyn probeert Liam te verleiden, maar hij kan Milo niet vergeten. Sofia beleeft een topnacht met Noah, maar voelt zich gekwetst als hij haar daarna laat staan.

Dinsdag 17 juni 2025 – aflevering 260

Lou heeft de fan gedrogeerd om een bekentenis af te dwingen. Johan vermoedt dat Lou weer aan de drugs zit en schakelt Hilde in. Robyn tekent haar contract om de backing vocal van Liam te zijn. Milo treedt zowel met No Direction als solo op in Kosmos. Na het optreden verschijnt Liam om haar proficiat te wensen.

Woensdag 18 juni 2025 – aflevering 261

Na het succesvolle optreden van Milo en No Direction plant Jesse een nieuw optreden tijdens de lesuren. Milo wil Hilde vragen die lessen te skippen, maar komt er niet toe. Ze besluit de les van Liam over te slaan en vertrekt naar het optreden. Ondertussen toont Robyn aan Liam dat hun relatie niet verboden zou zijn volgens het schoolreglement, terwijl een filmpje op Reveal Milo's gevoelens voor Liam onthult.

Donderdag 19 juni 2025 – aflevering 262

Hilde geeft No Direction de keuze: op Kosmos blijven of buitenschoolse optredens doen. Pol ziet dat er iets scheelt met Milo. Zij bekent dat er problemen zijn op Kosmos. Lou probeert Milo voor zich te winnen. Hij gaat naar de bakkerij om haar meer nieuws over Julie te vertellen. Liam heeft intussen meerdere gemiste oproepen van Fran. Later staat ze voor zijn deur met groot nieuws.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!