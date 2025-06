Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo is van slag door het nieuws over Liam. Georges moet een nacht in het ziekenhuis blijven. De meningen zijn verdeeld over Otis. Hilde roept Milo op het matje, Robyn wil de backing vocal van Liam worden. Reveal 2.0 dient zich aan, Johan probeert de studenten te waarschuwen. Milo gaat samen met Jesse vol voor haar muziek. Nora twijfelt aan het motief van de ontvoerder. Robyn wordt het nieuwe slachtoffer van Reveal.

Opgelet! Tot aan de seizoensfinale eind juni zie je 'Milo' om 20.05 uur.

Maandag 9 juni 2025 – aflevering 255

Milo is van slag wanneer Lou onthult dat Liam een verdachte is in haar ontvoeringszaak. Aron, Fran en Liam beseffen dat ze dringend de fans moeten inlichten over de relatiebreuk. Georges moet een nacht in het ziekenhuis blijven, tot grote bezorgdheid van Alice. Ondertussen vinden Sofia en Robyn dat Otis gestraft moet worden, maar Victorine toont nog begrip.

Dinsdag 10 juni 2025 – aflevering 256

Jesse vertelt Johan dat Liam mogelijk iets met de ontvoering te maken heeft. Hilde roept Milo op het matje omdat ze zo'n nieuws verspreidt over haar zoon. Tijdens het persmoment benadrukt Aron dat er geen derde in het spel is, maar Lotte insinueert in een filmpje dat Liam zijn losbandige gedrag de reden van de breuk is. Intussen stelt Robyn zich kandidaat als Liams backing vocal.

Woensdag 11 juni 2025 – aflevering 257

Tijdens de tweede persconferentie wordt duidelijk dat Fran en Aron een koppel zijn. Milo snapt niet dat niemand Liams ware aard ziet. Robyn en Liam flirten openlijk tijdens de repetitie voor hun optreden, tot verbazing van Jesse en Milo. Intussen probeert Johan tevergeefs de studenten te waarschuwen voor Reveal 2.0.

Donderdag 12 juni 2025 – aflevering 258

Milo besluit zich samen met Jesse op haar muziek te focussen. Hoewel de persconferentie goed ging, zijn er toch trollen die Liam in een slecht daglicht plaatsen. Liam vliegt in de drank en wil gaan feesten. Nora twijfelt aan het motief van de ontvoerder en vraagt Lou of ze het dossier kan inkijken. Intussen is Reveal al uit op een nieuw slachtoffer: Robyn.

'Milo', van maandag tot donderdag om 20.05 uur op VTM.

