Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 24 februari 2025 - aflevering 8259

Felicity lucht haar hart bij Eden over de strubbelingen met Mackenzie. Zij laat zich leiden door haar eigen vendetta en geeft haar nogal radicaal advies: Salt verkopen. Xander biedt Felicity echter een ander perspectief op de zaak waardoor ze besluit om haar zakenpartner de hand te reiken. Levi neemt een drastische beslissing en stelt Eden voor een ultimatum. Remi denkt na over zijn toekomst en wie hij aan zijn zijde wil: Bree of Stevie?



Dinsdag 25 februari 2025 - aflevering 8260

Remi probeert Stevie even weg te krijgen van de filmset, maar zij laat duidelijk merken dat ze daar geen nood aan heeft en stuurt hem wandelen. Nadat ze bij Cash heeft geklaagd over het gedrag van Remi, besluit Stevie hem alsnog op te zoeken om te horen wat hij te zeggen heeft. Bree plant een idee in het hoofd van Levi. Nelson moet op zoek naar een vervanger wanneer een van zijn acteurs een enkel breekt. Hij denkt meteen aan Justin. Een dolenthousiaste Leah verpest een opname.



Woensdag 26 februari 2025 - aflevering 8261

Remi krijgt de kans om zijn verhaal te doen tegen Stevie, waarna ze samen in bed belanden. Een gesprek over de toekomst gaat Stevie echter uit de weg. Roo overtuigt Rose om met Harper en Dana te praten over hun dagvaarding. Cash brengt Harper op een idee. Marshall treft samen met Tane de laatste voorbereidingen voor zijn rechtszaak. Omdat hij vreest dat hij de maximumstraf van 15 jaar zal krijgen, treft Tane ook enkele regelingen wat betreft de fitness. Cash krijgt slecht nieuws: de stalker van Stevie zit niet langer in voorarrest. Hij heeft een slecht voorgevoel en haast zich naar de filmset.



Donderdag 27 februari 2025 - aflevering 8262

Stevie werd neergeschoten. Terwijl de filmcrew in paniek het strand verlaat en Alf de hulpdiensten verwittigt, probeert Cash een verzwakte Stevie bij bewustzijn te houden. In het ziekenhuis zetten Levi en Bree alles op alles om haar leven te redden. Tane komt oog in oog te staan met Sidney, maar hij kan ontkomen. In de surfclub laaien de gemoederen intussen hoog op en Alf kan maar net voorkomen dat Nelson en Troy, de tegenspeler van Stevie, op de vuist gaan. Bij thuiskomst staat Cash een onaangename verrassing te wachten.



Vrijdag 28 februari 2025 - aflevering 8263

Terwijl Rose zich aansluit bij de zoektocht naar Sidney op en rond het strand, wordt Cash thuis onder schot gehouden door de doorgedraaide schutter. Wanneer Eden thuiskomt, grijpt Cash zijn kans om een afgeleide Sidney tegen de grond te werken. Rose heeft triest nieuws voor Nelson en de rest van de filmcrew: Stevie is overleden. Bree probeert een gebroken Remi te troosten. Cash worstelt met schuldgevoelens.



