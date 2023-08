Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier onze preview.

Maandag 28 augustus 2023 - aflevering 7873

Xander roept de hulp in van Cash om Rose te overtuigen de medaille alsnog in ontvangst te nemen. Het succes van Rose is echter een pijnlijke herinnering aan alles wat hij verloren is. Marilyn vangt een gesprek op tussen Roo en Heather over haar toekomstige carrière in familierecht en hoort die laatste een betoog geven over hoe immoreel ze adoptie vindt. Haar reactie doet Leah vermoeden dat er meer aan de hand is en ze gaat Marilyn achterna. Zij kraakt en biecht aan Leah op dat ze vermoedt dat Heather de dochter is die ze na een affaire met een getrouwde man ooit gedwongen heeft moeten afstaan voor adoptie.



Dinsdag 29 augustus 2023 - aflevering 7874

Felicity en Tane zijn verbaasd wanneer Cash plots dronken opdaagt. Hij weigert echter uit te leggen waar hij geweest is. Nu hun relatie niet langer een geheim is, hebben Theo en Kirby enkel nog oog voor elkaar, maar er moet ook nog nagedacht worden over een pr-campagne voor Lyrik. Justin herinnert Theo aan de duizenden volgers die hij had op zijn videokanaal. Theo en Kirby besluiten een duet online te zetten en dat blijkt meteen een schot in de roos te zijn.

Woensdag 30 augustus 2023 - aflevering 7875

Geen korte inhoud beschikbar



Donderdag 31 augustus 2023 - aflevering 7876

Theo en Kirby proberen Remi en Eden te pakken te krijgen om hen op de hoogte te brengen over de komst van Tully Dixon, maar krijgen geen gehoor. Omdat het interview een gouden kans is om Lyrik voor eens en voor altijd op de kaart te zetten, kunnen Theo en Kirby niet anders dan het zonder Remi en Eden te laten doorgaan. Ziggy en Dean proberen hun zwangerschap geheim te houden, maar Mackenzie krijgt iets in de gaten. Remi is in alle staten wanneer hij verneemt wat Kirby en Theo gedaan hebben.



Vrijdag 1 september 2023 - aflevering 7877

Ziggy weet niet hoe ze de knoop moet doorhakken en vraagt raad aan Mackenzie. Dean stelt zich intussen begripvol op en wacht vol spanning haar besluit af. Remi heeft het moeilijk met het feit dat Kirby en Theo in de spotlights staan en vraagt zich af of hij nog wel een toekomst heeft bij de band. Marilyn vreest dat haar geheim bekend zal raken en iedereen haar anders zal gaan bekijken. John krijgt een verontrustend telefoontje van Jett.



