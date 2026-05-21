Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': post-covid patiënten in de kou door dreigende sluiting expertisecentra

De zes post-covid expertisecentra in Nederland dreigen per 1 januari 2027 geen geld meer te krijgen uit Den Haag, tenzij minister Hermans van Volksgezondheid alsnog akkoord gaat.

Sluiting van deze centra betekent voor honderdduizenden patiënten met post-covid dat zij hier niet meer terecht kunnen voor behandeling, onderzoek en advies.

Voor 450.000 patiënten met post-covid klachten (klachten die blijven nadat de corona-infectie voorbij is) zijn de expertisecentra de laatste strohalm. Voor velen vormen deze centra de enige mogelijkheid tot behandeling. Als deze centra sluiten, komen deze patiënten weer onder behandeling van een huisarts. Deze missen echter vaak de expertise en ervaring met deze langdurige aandoening.

Docent Hans Streng kampt al enkele jaren met post-covid. Terugkeer op school verliep moeizaam en zorgde voor een terugval. Toen hij eind december 2024 werd toegelaten als deelnemer bij een post-covid expertisecentrum, kreeg hij hoop op een verbeterd herstel. Nu sluiting dreigt van de expertisecentra is dat voor hem een grote teleurstelling.

Aan het woord komt ook post-covidpatiënt Sharita Horyon die eerder te zien was in 'MAX Meldpunt'. In 2020 liep zij een coronabesmetting op, waarvan ze nooit volledig is hersteld. Haar longcapaciteit herstelde tot slechts 60 procent en dat beperkt haar leven sterk.

Elles de Bruin spreekt in de studio met Carina Pittens van patiëntenvereniging Long Covid Nederland die zeer bezorgd is en vindt dat honderdduizenden patiënten zo nog meer in de kou komen te staan. Ook te gast is Leon van den Toorn, longarts bij het Erasmus MC expertisecentrum, die sluiting ‘een intellectuele kapitaalvernietiging’ vindt en pleit juist voor meer langdurige financiële garanties voor de toekomst.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 22 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.