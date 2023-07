Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier snel onze preview.

Maandag 31 juli 2023 - aflevering 7854

Felicity heeft het moeilijk, maar kan gelukkig rekenen op de steun van Eden. Roo moet boodschapper spelen voor Alf en heeft slecht nieuws voor John. De bestuursleden van de surfclub zijn namelijk niet te spreken over de betrokkenheid van Nikau bij de recente gebeurtenissen. John neemt het op voor Nikau, die zijn droomjob als redder niet wil verliezen, maar hij kan hem niet de gehele waarheid vertellen.

Dinsdag 1 augustus 2023 - aflevering 7855

Theo en Kirby hebben elkaar bewust vermeden. Wanneer ze elkaar toevallig alleen treffen, hangt er duidelijk spanning in de lucht. Wanneer blijkt dat de band de komende tijd niet zal kunnen optreden doordat ze geen eigen vervoer meer hebben, gaat Theo te rade bij Justin. Felicity haast zich naar het ziekenhuis, waar Cash ontwaakt is uit zijn coma. Het nieuws dat hij verantwoordelijk is voor de dood van een van de bendeleden, komt hard aan.

Woensdag 2 augustus 2023 - Geen uitzending

Voetbal: KRC Genk - FC Servette

Donderdag 3 augustus 2023 - aflevering 7856

Justin heeft een verrassing voor Theo en Kirby, die elkaar in hun enthousiasme in de armen vliegen. Leah is al even verrast wanneer ze verneemt waarvoor Justin een deel van hun spaargeld heeft gebruikt. Rose is opgelucht dat Cash uit zijn coma is ontwaakt, maar haar schuldgevoel houdt haar tegen om hem te bezoeken in het ziekenhuis. Xander maant haar aan om er voor Cash te zijn. Hij heeft immers hun steun meer dan ooit nodig. Cash worstelt met zijn geheugenverlies.



Vrijdag 4 augustus 2023 - aflevering 7857

Leah toont uiteindelijk begrip voor de beslissing van Justin om een busje te kopen voor de band. Cash wil uitzoeken wat er exact is gebeurd en probeert het ziekenhuis te verlaten. Het wordt echter al gauw duidelijk dat hij daarvoor nog niet voldoende hersteld is. Roo is zenuwachtig nu ze voor het eerst sinds lang opnieuw bijles zal geven.



