Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier snel onze preview.

Maandag 17 juli 2023 - aflevering 7844

Theo snauwt Kirby af wanneer ze Chloe vergelijkt met Bob en insinueert dat ze Theo met opzet in de steek heeft gelaten. Leah loopt over van trots nu Theo een muzikaal natuurtalent blijkt te zijn. Justin twijfelt inmiddels of Theo zijn stage en zijn muzikale carrière wel zal kunnen combineren. Wanneer hij hem voor de keuze stelt, komt het tot een aanvaring met Leah. Op aanraden van zijn therapeut start Xander met sporten. Cash en Irene willen antwoorden en besluiten Jasmine een bezoek te brengen.



Dinsdag 18 juli 2023 - aflevering 7845

Rose trekt de nummerplaat van Tex na en ontdekt zo zijn echte naam en dat hij lid is van een motorbende. Wanneer ze hem hiermee confronteert, krijgt ze niet de reactie die ze had verwacht. Tane wordt nerveus wanneer de motorbende niets meer van zich laat horen. Roo wordt gek van het feit dat ze amper iets om handen heeft. Alf zet haar aan het denken.

Woensdag 19 juli 2023 - aflevering 7846

Dean kan het niet laten om Nikau op zijn plaats te zetten wanneer hij ontdekt dat hij het uitmaakte met Bella. Mackenzie polst bij Felicity naar de reden van de breuk, maar zij houdt de lippen stijf op elkaar. Tane bekent aan Rose wat er aan de hand is. Zal zij hem kunnen helpen?



Donderdag 20 juli 2023 - aflevering 7847

Nikau en Felicity gaan op zoek naar Tane, die zich intussen op gevaarlijk terrein begeeft. Cash laat Felicity arresteren nadat ze weigerde om vrijwillig naar het politiekantoor te komen. Een opmerking van John doet alarmbellen afgaan bij Dean. Wanneer Nikau echter weigert om hem te vertellen wat er gaande is, roept Dean de hulp in van de River Boys.



Vrijdag 21 juli 2023 - aflevering 7848

Xander snelt te hulp nadat Cash werd neergeschoten, maar zijn leven hangt aan een zijden draadje. Rose voelt zich schuldig. Nikau is stomverbaasd wanneer hij ontdekt dat Tane samenwerkte met de politie. Rose raadt Tane en Nikau aan om tot de rechtszaak alsnog op hun hoede te blijven.



'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

