Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier snel onze preview.

Maandag 10 juli 2023 - aflevering 7839

Rose begint te vermoeden dat Tex iets te verbergen heeft. Wanneer ze Nikau en Tane hoort praten over de veiligheid van Felicity, beseft Chloe dat ze misschien toch beter voor een tijdje naar Nieuw-Zeeland gaat. Nikau besluit bij Tane te blijven en ook Felicity stelt zich begripvol op wanneer Tane haar de waarheid opbiecht. Om ervoor te zorgen dat ook Bella veilig is, neemt Nikau een drastische beslissing.

Dinsdag 11 juli 2023 - aflevering 7840

De vreemde blikken van Tane en Felicity op het strand versterken de vermoedens van Rose dat er iets aan de hand is met Tex. Ze besluit zijn verleden na te trekken. Cash houdt Xander nauwlettend in het oog en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Irene probeert Xander en Rose te verzoenen, maar door een onthulling van Xander draait het etentje anders uit dan verwacht.

Woensdag 12 juli 2023 - aflevering 7841

John doet geen oog meer dicht door de vele repetities van Lyrik en ook Ziggy is niet te spreken over de vele uren die Theo al repeterend doorbrengt. Ze is ervan overtuigd dat dit een negatief effect zal hebben op zijn stage. Xander lucht zijn hart bij Cash en ziet eindelijk in dat hij hulp nodig heeft om te leren omgaan met de stress van zijn beroep. Cash deelt op zijn beurt een geheim met Xander: hij wil Jasmine ten huwelijk vragen.

Donderdag 13 juli 2023 - aflevering 7842

Eden heeft goed nieuws voor de andere bandleden. Theo is nerveus voor zijn eerste optreden als zanger van Lyrik. Hij raakt bovendien nog meer gestrest wanneer hij Chloe nergens kan vinden. Cash vreest het ergste wanneer Jasmine nog steeds niet is opgedaagd en ook Irene geen gehoor krijgt bij haar of haar schoonouders.



Vrijdag 14 juli 2023 - aflevering 7843

Cash krijgt slecht nieuws: Jasmine heeft besloten om niet meer naar Summer Bay terug te keren. Roo weet zich geen raad met alle vrije tijd die ze plots heeft. Nadat hij de bandleden hoort praten over mogelijke tourdata, besluit Justin dat het tijd is voor een serieus gesprek met Theo.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

