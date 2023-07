Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Deze zomer gaan de avonturen in je favoriete vakantieplek Summer Bay onverminderd verder. Ook in juli en augustus krijg je een dagelijkse portie, spanning, avontuur en romantiek. Check hier snel onze preview.

Maandag 3 juli 2023 - aflevering 7834

Xander kan de dood van de fietser maar moeilijk verwerken en Rose vraagt zich luidop af of hij wel stressbestendig genoeg is om als verpleger aan het werk te blijven. Ze gaat te rade bij Cash. De romantische avond van Theo en Chloe wordt verstoord door Nikau. Het humeur van Alf is beneden alle peil en Roo besluit poolshoogte te nemen bij haar moeder.

Dinsdag 4 juli 2023 - aflevering 7835

Hoewel Nikau karig was met informatie wat betreft de dreigementen, brengt Chloe ook Theo op de hoogte. Ze polst ook bij Felicity naar meer details, maar volgens haar is er geen reden tot paniek. Felicity probeert intussen de bandleden van Lyrik te overtuigen om op regelmatige basis op te treden in Salt, maar wederom ligt Bob dwars. Alf moet een keuze maken tussen Summer Bay en Merimbula. Een goed gesprek met Justin helpt hem om de knoop door te hakken.

Woensdag 5 juli 2023 - aflevering 7836

Dean is verrast wanneer een van zijn leerlingen hem zijn telefoonnummer overhandigt om aan Mackenzie te geven. Volgens hem is Mac nog niet klaar om te daten, maar Ziggy denkt daar duidelijk anders over. De beslissing van Alf om naar Merimbula te verhuizen zindert nog na bij Roo. Neemt hij wel de juiste beslissing? Kirby probeert intussen in te praten op Bob, maar dat gesprek verloopt niet zoals Kirby had gehoopt.

Donderdag 6 juli 2023 - aflevering 7837

Na het vertrek van Bob moet de band op zoek naar een nieuwe zanger. Kirby stelt voor dat ze zo snel mogelijk audities houden. Justin moedigt Theo aan om ook auditie te doen, tot grote frustratie van Ziggy, die vindt dat in een band spelen een te grote afleiding zou zijn van zijn studies. Maar Theo lijkt zich nu al niet meer te kunnen focussen? zal hij zijn kans grijpen om zijn jeugddroom waar te maken?

Vrijdag 7 juli 2023 - aflevering 7838

Iedereen is onder de indruk van het verborgen talent van Theo. Zijn auditie is een succes. Na een gesprek met de bandleden wacht hij vol spanning op hun beslissing. Tex blijft druk uitoefenen op Tane en dreigt ermee Chloe iets aan te doen als hij niet gauw werk maakt van hun voorstel om de fitness te gebruiken voor hun witwaspraktijken.

