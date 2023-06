Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Goed nieuws voor de fan van 'Home and Away'! Anders dan voorgaande jaren houdt de Australische soap geen winterstop. De avonturen van onze favoriete vrienden 'down under' gaan dit jaar onverminderd voort in juli en augustus. Hier alvast de preview voor de laatste week van juni.

Maandag 26 juni 2023 - aflevering 7829

Cash reageert defensief wanneer Felicity polst naar zijn band met Eden. Wanneer vervolgens ook Irene en Rose hun mening geven, ontploft Cash helemaal waardoor het tot een aanvaring komt tussen hem en Tex. Felicity is in shock. Wat is er met haar broer aan de hand? Ziggy krijgt goed nieuws: ze mag Theo begeleiden tijdens zijn stage. Voor ze instemt, wil ze echter zeker zijn dat Theo zijn stage au sérieux zal nemen. Tex blijkt een geheim met zich mee te dragen.

Dinsdag 27 juni 2023 - aflevering 7830

Het is de dag van de prijsuitreiking. John en Alf, die speciaal voor de gelegenheid uit Merimbula is teruggekeerd, glunderen van trots, maar bij Nikau slaan de zenuwen toe. Hij haakt last minute af voor de ceremonie, tot grote teleurstelling van Alf en John. Tex ontdekt dat Chloe de stiefdochter van Ari is. Zij stelt intussen vast dat de foto van Mia en Ari verdwenen is. Theo is door het dolle heen met Ziggy als stagebegeleider.

Woensdag 28 juni 2023 - aflevering 7831

Nikau vliegt uit tegen John, maar die toont zich wederom begripvol. Samen met Tane besluit John een kleinere viering te organiseren zodat Nikau alsnog zelf zijn prijs in ontvangst kan nemen. Roo probeert Alf te overtuigen om Tex definitief in dienst te houden. Chloe slaagt er maar niet in om een balans te vinden tussen haar twee baantjes, waarop Irene en Leah besluiten de knoop zelf door te hakken en haar te ontslaan. Tane krijgt een onaangename verrassing.

Donderdag 29 juni 2023 - aflevering 7832

Ziggy is onder de indruk van de vernieuwde aanpak van Mackenzie wat betreft Salt. De samenwerking met Felicity doet haar duidelijk deugd. Tane vreest dat zijn familie in gevaar is. Nikau en Felicity merken dat Tane er gespannen bij loopt. Wanneer ze hem hiermee confronteren, wimpelt Tane hen echter af; vastberaden om de problemen zelf af te handelen.

Vrijdag 30 juni 2023 - aflevering 7833

Nikau eist een uitleg van Tane nadat hij spoorloos verdween. Hij biecht alles op, maar eist dat Nikau tegen iedereen zijn mond houdt. Xander gaat door het lint wanneer het slachtoffer van een aanrijding in zijn armen sterft en valt de dronken chauffeur aan. Rose maakt zich zorgen om zijn mentale toestand. John merkt op dat Cash het moeilijk heeft met de afwezigheid van Jasmine en nodigt hem uit voor een drink. Tane beseft dat er maar één ding op zit: ze moeten de fitness verkopen. Maar Tex en zijn kompanen hebben intussen andere plannen met de fitness.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

