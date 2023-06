Dit zie je deze week in 'Home and away'! - PREVIEW

Zon, zee, strand. Summer Bay lijkt een vredig plekje waar iedereen zonder zorgen door het leven gaat. Niets is echter minder waar. 'Home and Away' zorgt voor je dagelijkse portie emotie en drama. Benieuwd naar het vervolg? Check de preview!

Maandag 19 juni 2023 - aflevering 7824

Ziggy en Dean zijn getuige van een stevige woordenwisseling tussen Xander en Rose. Ziggy biedt Xander een luisterend oor aan. Rose is de bemoeienissen van Xander meer dan beu en eist dat hij haar met rust laat. Door het gepraat over familie mist Ziggy haar zus Coco plots meer. Dean stelt voor dat ze een reis plannen om haar te gaan bezoeken. Theo is in feeststemming na het slagen voor zijn examen. Justins nieuws dreigt echter een domper op de feestvreugde te zetten.

Dinsdag 20 juni 2023 - aflevering 7825

Felicity keert terug uit de stad met goed nieuws: ze is officieel mede-eigenaar van Salt. Chloe ondervindt steeds meer moeite om haar twee jobs te combineren en moet een beslissing nemen. John heeft een verrassing van formaat voor Nikau. Ziggy licht Dean in over de vraag van Justin om Theo's stagebegeleider te worden. Felicity krijgt onverwacht bezoek.

Woensdag 21 juni 2023 - aflevering 7826

Mackenzie en Felicity moeten op zoek naar een compromis wanneer blijkt dat ze niet op eenzelfde lijn zitten wat betreft de start van hun gezamenlijke business. Tane is er niet mee opgezet dat de bandleden zijn huis intussen volledig hebben overgenomen en eist dat ze de regels van het huis respecteren. Nikau twijfelt nog steeds of hij Naomi moet meenemen naar de prijsuitreiking en gaat te rade bij John.

Donderdag 22 juni 2023 - aflevering 7827

Mackenzie stemt in met het idee van Felicity voor een liveoptreden van haar vrienden in Salt. Terwijl Felicity de organisatie in handen neemt, stort Mackenzie zich op de promotie van het evenement. Maar dan krijgt Felicity slecht nieuws: Bob weigert een onbetaald optreden te geven!

Vrijdag 23 juni 2023 - aflevering 7828

Felicity kan eindelijk opgelucht ademhalen: het optreden in Salt is een groot succes. Cash is minder opgezet met het bezoek van de band. Er speelt duidelijk iets tussen hem en Eden. Felicity wil er het fijne van weten en polst bij Eden naar wat er in het verleden tussen haar en Cash is gebeurd. Ziggy trekt de aandacht van gitarist Remi en dat wekt jaloezie op bij Dean.

'Home and Away', elke werkdag rond 19.20 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!