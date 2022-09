Dit zie je deze week in 'Home and Away'! - PREVIEW

Het heeft héél lang geduurd, maar eindelijk is het zover. 'Home and Away' is terug elke werkdag te zien op VTM 2. Vanaf nu is het weer genieten van zon, zee en strand én meeleven met de drama's die zich dagelijks afspelen in Summer Bay. Dit zie je deze week!

Maandag 5 september 2022 - aflevering 7629

Christian nodigt Logan bij hem thuis uit om kennis te maken met Tori, onwetende dat de twee al eerder kennis hebben gemaakt. Ari maakt zich zorgen om Mia, die terug aan het werk wil en hem nog steeds op afstand houdt. Alf geeft Ari goede raad. Justin krijgt slecht nieuws.

Dinsdag 6 september 2022 - aflevering 7630

Justin is verrast wanneer John de inbreker blijkt te zijn. Leah en Marilyn raden hem aan om duidelijke afspraken met John te maken wat betreft zijn betrokkenheid bij de garage. Martha en Roo zijn onder de indruk van de ideeën van Chloe en besluiten haar te betrekken bij de organisatie van hun benefietavond. Jasmine wil meer duidelijkheid van Cash. Woensdag 7 september 2022 - aflevering 7631

Jasmine is in de war nadat Cash hun date abrupt beëindigde na een sms van een zekere Felicity. Het falen van zijn relatie met Ziggy valt Tane nog steeds zwaar. Om zijn gedachten te verzetten duikt hij het nachtleven in, waar zijn pad kruist met dat van een losgeslagen Felicity. Chloe probeert haar zin door te drijven. Donderdag 8 september 2022 - aflevering 7632

John wil de werking van de garage onder de loep te nemen. Leah en Justin krijgen goed nieuws. Jasmine nodigt Cash uit voor een lunch, maar Felicity gooit roet in het eten. Ryder betrapt Chloe op een leugen. Cash en Felicity doen een onaangename ontdekking en zoeken vervolgens hun toevlucht tot het caravanpark. Vrijdag 8 september 2022 - aflevering 7633

John probeert Leah en Justin te overtuigen om de garage niet terug te kopen en het teruggekregen geld te gebruiken voor de aankoop van een eigen huis. Nikau mag het ziekenhuis verlaten, maar voelt zich niet op zijn gemak bij Ari en Mia. Irene maakt zich zorgen om Bella, die het hard te verduren krijgt. 'Home and Away', elke werkdag rond 18.00 uur (wisselende tijdstippen) op VTM 2.