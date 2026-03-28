Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 28 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Florentina staat voor een echt fiasco. Maakt Willem toch een fout? Nadia komt eindelijk naar de Harry's. Justin wil zijn fouten rechtzetten. Florentina is teleurgesteld in Nadia en Nick probeert Fifi te overtuigen om de Harry's open te stellen. Florentina kant zich fel tegen een nieuw product van Nadia, Charlie heeft goed nieuws voor Wes. Nick ontdekt iets uit het verleden van Fifi.

Maandag 30 maart 2026 - aflevering 49
De ontdekking in de Harry's dreigt voor Florentina uit te draaien op een fiasco. Ook bij Better SNS loopt het mis wanneer ze niet opdaagt. Willem denkt dat hij alles perfect heeft voorbereid, maar maakte hij toch een fout?


Dinsdag 31 maart 2026 - aflevering 50
Nadia komt eindelijk naar de Harry's, maar Florentina's veeleisende houding dreigt alles te verpesten. Claire probeert Sami te overtuigen van haar zakelijk idee. Justin wil zijn fouten rechtzetten, maar betaalt daarvoor een hoge prijs.

Woensdag 1 april 2026 - aflevering 51
Florentina is teleurgesteld in Nadia. Wes heeft een plan om Charlie van haar crush op Florentina te genezen. Claire vindt het ideale model voor hun campagne en Nick probeert Fifi te overtuigen de Harry's open te stellen. Manon maakt intussen Justin jaloers.

Donderdag 2 april 2026 - aflevering 52
Nadia wil een nieuw product lanceren, maar Florentina is fel tegen en probeert haar tegen te houden. Steph krijgt er plots een fan bij. Charlie heeft goed nieuws voor Wes en Nick ontdekt iets opvallends uit Fifi's verleden.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Donderdag 9 april 2026 om 18u20  »
VTM
EpN: 56, TE: 100 De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is. Zelf voldoet ze echter niet aan dat klassieke schoonheidsbeeld.

'Boomer' (VRT 1)

Jan merkt dat Roos ineens anders is: vrolijk, lief voor haar broer en opvallend zelfverzekerd. JP en Julie maken zich ook zorgen, en Jan raakt steeds meer in de war. Wat zit er echt achter haar plotselinge verandering, en hoe moet hij omgaan met alles wat hij ontdekt?

'Boomer', om 20.50 uur op VRT 1.

