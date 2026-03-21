Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Steph wil Florentina beschermen tegen de gelekte workshopbeelden. En Florentina zelf groeit in haar rol als CFO. Nick schakelt Steph in om de verdwenen foto's van Fifi te vinden. Flo botst op weerstand in de Harry's. Claire heeft vage plannen met Sami en Manon heeft een belangrijke vraag voor Justin. Krijgt Florentina haar presentatie op tijd af? Claire heeft verschillende verrassingen voor Sami.

Maandag 23 maart 2026 - aflevering 45

Steph probeert Florentina te beschermen tegen de gelekte workshopbeelden. Sami is na de undercoveractie weer op vrije voeten. Dankzij een geslaagde proefsessie groeit Florentina steeds meer in haar rol als CFO van Better SNS.

Dinsdag 24 maart 2026 - aflevering 46

Nu de beelden van Harry zijn gelekt, reageert iedereen op zijn eigen manier. Claire adviseert haar moeder over hoe ze Florentina het best kan aanpakken. Ondertussen schakelt Nick Steph in om de waarheid achter de verdwenen foto's van Fifi te achterhalen.

Woensdag 25 maart 2026 - aflevering 47

Florentina probeert haar moeder te overtuigen, maar botst op weerstand in de Harry's. Claire doet vaag over haar plannen met Sami, terwijl Manon Justin een belangrijke vraag stelt. Steph doet intussen onderzoek naar de verdwenen foto's van Fifi.

Donderdag 26 maart 2026 - aflevering 48

Florentina doet er alles aan om de presentatie op tijd af te krijgen, maar een ontdekking in de Harry's dreigt alles te saboteren. Justin en Manon worstelen steeds meer met hun gevoelens, terwijl Claire Sami op allerlei manieren verrast.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!