Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Steph wil Florentina beschermen tegen de gelekte workshopbeelden. En Florentina zelf groeit in haar rol als CFO. Nick schakelt Steph in om de verdwenen foto's van Fifi te vinden. Flo botst op weerstand in de Harry's. Claire heeft vage plannen met Sami en Manon heeft een belangrijke vraag voor Justin. Krijgt Florentina haar presentatie op tijd af? Claire heeft verschillende verrassingen voor Sami.
Maandag 23 maart 2026 - aflevering 45
Steph probeert Florentina te beschermen tegen de gelekte workshopbeelden. Sami is na de undercoveractie weer op vrije voeten. Dankzij een geslaagde proefsessie groeit Florentina steeds meer in haar rol als CFO van Better SNS.
Dinsdag 24 maart 2026 - aflevering 46
Nu de beelden van Harry zijn gelekt, reageert iedereen op zijn eigen manier. Claire adviseert haar moeder over hoe ze Florentina het best kan aanpakken. Ondertussen schakelt Nick Steph in om de waarheid achter de verdwenen foto's van Fifi te achterhalen.
Woensdag 25 maart 2026 - aflevering 47
Florentina probeert haar moeder te overtuigen, maar botst op weerstand in de Harry's. Claire doet vaag over haar plannen met Sami, terwijl Manon Justin een belangrijke vraag stelt. Steph doet intussen onderzoek naar de verdwenen foto's van Fifi.
Donderdag 26 maart 2026 - aflevering 48
Florentina doet er alles aan om de presentatie op tijd af te krijgen, maar een ontdekking in de Harry's dreigt alles te saboteren. Justin en Manon worstelen steeds meer met hun gevoelens, terwijl Claire Sami op allerlei manieren verrast.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
- Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Wallonië
- Nieuwe namen voor romantisch kostuumdrama 'Grand Hotel aan Zee'
- Astrid Kersseboom verteller van 'The Passion 2026'
- Peter Lubbers nieuwe Directeur Content RTL en Videoland
- Amerikaanse ambassadeur Joe Popolo bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Maan is zaterdag 'De Geknipte Gast'
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- Q-dj Vincent Fierens daagt Vlaanderen uit: Wie wint de jacht op 'Vincent Live' en wint… een jacht?
- Willy-dj Tomas De Soete duikt de 'Willy 500 van de jaren '90' in met smerigste filmscène ooit
- Merel Westrik stopt op JOE
- JOE-dj Kai Merckx zoekt nieuwe vorst: luisteraars maken maken kans op een 'Koninklijk Leven'
De prijs van de De Jacht op Vincent Live is pure luxe
-
Zita Wauters verrast vader Koen in 'The Voice'
-
Ontdek de trailer van 'The Chestnut Man: Hide and Seek'
-
Jean-Marie Pfaff verrast een Griekse taxichauffeur
-
Kandidaten staan voor spectaculaire uitdaging in 'De Box'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
-
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
-
Jury 'So You Think You Can Dance' overspoeld door danstalent
-
'De Mol': Tweedracht maakt macht.
-
Kijk de trailer van 'Máxima', seizoen 2
-
Zita Wauters verrast papa Koen in 'The Voice'
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
Loretta Sage, een beroemde romanschrijfster, is samen met Alan, het covermodel van haar nieuwste boek, op promotietour. Tijdens deze tournee worden ze ontvoerd door een excentrieke miljardair die hoopt dat Loretta hem naar de mythische schat uit haar boek kan leiden.
'The Lost City', film uit 2022 met oa. Sandra Bullock, om 20.30 uur op VTM.