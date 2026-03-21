Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 21 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Steph wil Florentina beschermen tegen de gelekte workshopbeelden. En Florentina zelf groeit in haar rol als CFO. Nick schakelt Steph in om de verdwenen foto's van Fifi te vinden. Flo botst op weerstand in de Harry's. Claire heeft vage plannen met Sami en Manon heeft een belangrijke vraag voor Justin. Krijgt Florentina haar presentatie op tijd af? Claire heeft verschillende verrassingen voor Sami.

Maandag 23 maart 2026 - aflevering 45
Steph probeert Florentina te beschermen tegen de gelekte workshopbeelden. Sami is na de undercoveractie weer op vrije voeten. Dankzij een geslaagde proefsessie groeit Florentina steeds meer in haar rol als CFO van Better SNS.


Dinsdag 24 maart 2026 - aflevering 46
Nu de beelden van Harry zijn gelekt, reageert iedereen op zijn eigen manier. Claire adviseert haar moeder over hoe ze Florentina het best kan aanpakken. Ondertussen schakelt Nick Steph in om de waarheid achter de verdwenen foto's van Fifi te achterhalen.

Woensdag 25 maart 2026 - aflevering 47
Florentina probeert haar moeder te overtuigen, maar botst op weerstand in de Harry's. Claire doet vaag over haar plannen met Sami, terwijl Manon Justin een belangrijke vraag stelt. Steph doet intussen onderzoek naar de verdwenen foto's van Fifi.

Donderdag 26 maart 2026 - aflevering 48
Florentina doet er alles aan om de presentatie op tijd af te krijgen, maar een ontdekking in de Harry's dreigt alles te saboteren. Justin en Manon worstelen steeds meer met hun gevoelens, terwijl Claire Sami op allerlei manieren verrast.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Zondag 22 maart 2026 om 14u20  »
VTM
EpN: 41, TE: 100 De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is.
Zondag 22 maart 2026 om 14u50  »
VTM
EpN: 42, TE: 100 De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is. Zelf voldoet ze echter niet aan dat klassieke schoonheidsbeeld.
Zondag 22 maart 2026 om 15u15  »
VTM
De afstand tussen Florentina en Charlie blijft groeien. Better SNS organiseert de proefsessie die de investeerders moet overtuigen van FrostFuel. Sami komt terug in contact met Maria, en Claire doet nogmaals een poging om Hans jaloers te maken.
Zondag 22 maart 2026 om 15u45  »
VTM
Florentina's workshop is een succes, maar ze wordt stiekem gefilmd. Nadia doet aan crisismanagement na de desastreuze proefsessie. Sami en Maria zijn betrapt door Florentina en Nick en hun plan moet sneller in gang gezet worden.
Maandag 23 maart 2026 om 18u25  »
VTM
Steph wil Florentina behoeden voor de beelden van haar workshop die gelekt zijn.

 Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Familie Backeljau - Seizoen 3
DVD
Witse - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 9 Inclusief De Film)
DVD
Gooische Vrouwen - De Complete Serie
DVD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

