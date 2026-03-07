Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Is dit het einde van De Withoeve in 'Thuis'?
zaterdag 7 maart 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Florentina krijgt een verrassend voorstel van Nadia. Ze neemt belangrijke beslissingen. Claire bereidt zich voor op haar reis. Charlie gaat weer daten en Wes doet een vieze ontdekking. Fifi en Nick worden gedwongen om te praten. Florentina verliest het vertrouwen in Sami. Of is er meer aan de hand?

Maandag 9 maart 2026 - aflevering 37
Florentina ontvangt een verrassend voorstel van Nadia. Willem reageert onverwacht fel tegen Manon, terwijl hij later juist haar hulp nodig heeft. Claire bereidt zich voor op haar reis.


Dinsdag 10 maart 2026 - aflevering 38
Florentina neemt belangrijke beslissingen voor zowel Better SNS als Harry's. Claire staat op het punt op reis te gaan met Hans, maar wordt plotseling geconfronteerd met een onaangename verrassing. Charlie begint opnieuw te daten.

Woensdag 11 maart 2026 - aflevering 39
Florentina's eerste dag bij Better SNS is meteen een uitdaging, zeker omdat ze dit geheim combineert met Harry's. Wes doet een vieze ontdekking, terwijl Fifi en Nick worden gedwongen om te praten.

Donderdag 12 maart 2026 - aflevering 40
Florentina verliest haar vertrouwen in Sami en besluit samen met Charlie op een ludieke manier komaf te maken met slechte love interests. Of toch niet? Nick en Fifi mogen de backstage pas verlaten als ze het bijgelegd hebben, maar dat lijkt onmogelijk.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Florentina op tv
Zondag 8 maart 2026 om 14u40  »
VTM
Florentina heeft vragen bij Sami's gedrag en Willem is zichzelf niet en begaat een fout. Fifi zoekt toenadering tot Nick. Manon verwondt zich, maar krijgt hulp uit onverwachte hoek.
Zondag 8 maart 2026 om 15u10  »
VTM
Nick komt niet opdagen in de Harry's met vervelende gevolgen. Charlie praat met Wes over een onbereikbare liefde en Sami krijgt een uitbrander van zijn advocate. Florentina, Claire en Nadia hebben een belangrijk interview.
Zondag 8 maart 2026 om 15u40  »
VTM
Florentina confronteert Nadia met een kwetsende keuze en Charlie probeert haar hart te openen. Sami neemt een radicale beslissing en Justin loopt op wolkjes na gisterennacht. Nick en Fifi krijgen klinkende ruzie.
Zondag 8 maart 2026 om 16u10  »
VTM
Florentina krijgt de kans een eigen wending te geven aan het artikel voor Nina en krijgt verrassend nieuws van Nick met grote gevolgen voor de Harry's.
Maandag 9 maart 2026 om 18u25  »
VTM
Florentina krijgt een bijzonder voorstel van Nadia. Willem vliegt onbedoeld uit tegen Manon, hoewel hij haar hulp nog nodig heeft achteraf. Claire bereidt zich voor op haar reis.

NU en STRAKS op tv

