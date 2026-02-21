Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Dit is Essyla die België naar het Eurovisiesongfestival stuurt – ontdek haar liedje!
zaterdag 21 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Florentina probeert Michel te overtuigen. Sami is dringend op zoek naar geld. Wes ontdekt een stille aanbidder van Florentina, Nadia wil koste wat het kost weer CEO worden. Sami wordt een bad boy. Florentina gaat vreemde dingen doen. Fifi twijfelt en Steph leest hem de les. Manon heeft een slechte dag. Nele komt langs voor een interview. Nadia heeft belangrijk nieuws voor Willem.

Maandag 20 februari 2026 - aflevering 29
Florentina probeert Michel te overhalen zijn aandelen niet te verkopen. Claire geniet intussen van haar rol als CEO en probeert haar positie te behouden. Willem en Justin ontmoeten elkaar voor het eerst, terwijl Sami dringend op zoek is naar geld.


Dinsdag 21 februari 2026 - aflevering 30
Florentina wordt geconfronteerd met de harde realiteit, terwijl Wes een stille aanbidder van haar ontdekt en ook de waarheid kent achter de cupcakes. Nadia gooit alles in de strijd om weer CEO te worden. Sami transformeert tot een bad boy.

Woensdag 22 februari 2026 - aflevering 31
Florentina is zo onzeker dat ze vreemde dingen gaat doen. Na een professionele teleurstelling zoekt Claire haar heil in mannen. Nadia en Willem smeden samen snode plannen. Sami blijft aan zijn nieuwe imago timmeren. Fifi wordt overmand door twijfel.

Donderdag 23 februari 2026 - aflevering 32
Steph leest Fifi de les. Nadia smeedt snode plannen en schakelt Charlie daarvoor in. Manon heeft een slechte dag: ze moet dealen met een moeilijke klant én Willem. Nele komt langs voor een interview en doet een verrassend voorstel. Florentina en Charlie doen een schokkende ontdekking. Nadia heeft belangrijk nieuws voor Willem.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Kijktip van de dag

Carmen - 'F.C. De Kampioenen'

Het is 1 april, een hoogdag voor Xavier. Zijn aprilgrappen worden echter door weinigen gesmaakt. Hij probeert Fernand een poets te bakken door verkleed als Arabier voor veel geld een duif van hem te kopen. Hij krijgt echter al snel de rekening gepresenteerd. Bieke wil een nieuwe account binnenhalen en besluit de verantwoordelijke te verleiden. Ze zegt Marc dat het een aprilgrap is. Ook zij krijgt het deksel op haar neus.

'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.

