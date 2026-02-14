Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

In primeur op Pickx+: 'J'ai filmé le 22 mars - de dag dat iedereen journalist werd'
zaterdag 14 februari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Florentina begint aan haar nieuwe leven. Bij Fifi vallen de puzzelstukjes in elkaar. de mugshot van Sami gaat een eigen leven leiden en de bende contacteert Justin. Nadia heeft een verrassende aankondiging voor de familie, Manon zet Wes voor het blok en er wordt gezocht naar een alter ego voor Florentina. Claire neemt een ingrijpende beslissing. Sami krijgt een aanlokkelijk aanbod.

Maandag 16 februari 2026 - aflevering 25
Na haar grote beslissingen begint Florentina aan een nieuw leven. Sami's post heeft een onverwacht effect, terwijl Justins plan uit de hand loopt. Intussen proberen Steph en Fifi overeen te komen over welke outfits verkocht kunnen worden.


Dinsdag 17 februari 2026 - aflevering 26
Florentina denkt dat Nadia en Claire onder een hoedje spelen en alles opgezet spel is. Bij Fifi vallen één voor één puzzelstukjes op hun plaats. Sami's mugshot gaat intussen een eigen leven leiden, terwijl Justin wordt gecontacteerd door de bende.

Woensdag 18 februari 2026 - aflevering 27
Florentina vertelt Charlie dat er tussen haar en Sami nooit iets zal gebeuren. Nadia verrast de familie met een onverwachte aankondiging. Intussen vindt Manon Wes net zo overbeschermend als haar vader en zet hem voor het blok.

Donderdag 19 februari 2026 - aflevering 28
Florentina en Steph gaan op zoek naar een passend alter ego voor Florentina. Fifi roept de hulp van Steph in, terwijl Claire als nieuwe CEO een ingrijpende beslissing neemt. Sami krijgt intussen een aanbod dat hij misschien niet kan weigeren.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

