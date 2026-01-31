Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
Florentina probeert te bezuinigen en Willem wil de gênante situatie rechtzetten. Sami went aan het leven met een enkelband, Nadia wil niet luisteren naar de ergernissen van Florentina. Nick twijfelt of hij nog in de Harry's wil blijven. Fifi maakt zich een bedenking. Jeroen begint er de kantjes af te rijden.
Maandag 2 februari 2026 - aflevering 17
Florentina probeert te besparen in de Harry's. Willem probeert intussen de gênante situatie uit de meeting recht te zetten. Terwijl Charlie uitzoekt wat er met Jeroens laptop gebeurd is, denkt Justin dat Manon en Wes iets met elkaar hebben.
Dinsdag 3 februari 2026 - aflevering 18
Florentina krijgt de wind van voren omdat ze te weinig op Better SNS is. Sami went intussen aan het leven met enkelband en probeert het nog geheim te houden voor zijn huisgenoot. De Harry's gaat open met de nieuwe besparingsmaatregelen.
Woensdag 4 februari 2026 - aflevering 19
Florentina wil haar ergernissen over Jeroen aankaarten bij Nadia, maar zij wil er niets over horen. Willem wijst Jeroen erop dat hij best niet te veel meer buiten de lijntjes kleurt. Nick twijfelt intussen of hij nog in de Harry's wil blijven werken.
Donderdag 5 februari 2026 - aflevering 20
Florentina probeert Nick te overtuigen om in de Harry's te blijven werken. Fifi bedenkt dat hij te hard is geweest voor Nick. Jeroen viert zijn contract iets te hard en begint hoeken af te snijden.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!
