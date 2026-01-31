Straffe optredens, awards én uitreikers op het Gala van de Gouden K's 2025, zaterdag live bij Ketnet
Maak kennis met de jury van 'So You Think You Can Dance'
Nieuw seizoen 'Man Bijt Hond' met onder anderen Timon Verbeeck, Luc Haekens en Siska Schoeters

Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 31 januari 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

Florentina probeert te bezuinigen en Willem wil de gênante situatie rechtzetten. Sami went aan het leven met een enkelband, Nadia wil niet luisteren naar de ergernissen van Florentina. Nick twijfelt of hij nog in de Harry's wil blijven. Fifi maakt zich een bedenking. Jeroen begint er de kantjes af te rijden.

Maandag 2 februari 2026 - aflevering 17
Florentina probeert te besparen in de Harry's. Willem probeert intussen de gênante situatie uit de meeting recht te zetten. Terwijl Charlie uitzoekt wat er met Jeroens laptop gebeurd is, denkt Justin dat Manon en Wes iets met elkaar hebben.


Dinsdag 3 februari 2026 - aflevering 18
Florentina krijgt de wind van voren omdat ze te weinig op Better SNS is. Sami went intussen aan het leven met enkelband en probeert het nog geheim te houden voor zijn huisgenoot. De Harry's gaat open met de nieuwe besparingsmaatregelen.

Woensdag 4 februari 2026 - aflevering 19
Florentina wil haar ergernissen over Jeroen aankaarten bij Nadia, maar zij wil er niets over horen. Willem wijst Jeroen erop dat hij best niet te veel meer buiten de lijntjes kleurt. Nick twijfelt intussen of hij nog in de Harry's wil blijven werken.

Donderdag 5 februari 2026 - aflevering 20
Florentina probeert Nick te overtuigen om in de Harry's te blijven werken. Fifi bedenkt dat hij te hard is geweest voor Nick. Jeroen viert zijn contract iets te hard en begint hoeken af te snijden.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!



Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over De Mensen
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gala van de Gouden K's 2025' (Ketnet)

De Ketnetters hebben gestemd: welke artiesten, songs, socialmediasterren en programma's waren het afgelopen jaar het populairst en mogen een van de acht Gouden K's mee naar huis nemen? Je ontdekt wie wint tijdens een legendarische show vol muziek, bekende gezichten en verrassingen in een uitverkochte ING Arena. De genomineerde programma's in de categorie 'Ketnet fictie' zijn 'Diede-Skate', 'De regels van Floor', 'Waiko', '#LikeMe' en 'United'.

'Het Gala van de Gouden K's 2025', om 20.25 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    00:20
    Journaallus
  • 12:50
    Sporza: Veldrijden
    00:45
    Nachtlus
  • 12:55
    Mega Mindy
    20:50
    Geen uitzending
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    06:20
    Kabouter Plop
  • 13:05
    De alarmcentrale: pech onderweg
    00:00
    Te bepalen
  • 12:35
    Geen uitzending
    00:50
    Yellowjackets
  • 10:00
    Geen uitzending
    00:45
    60 Days In
  • 08:35
    Geen uitzending
    15:15
    The Endgame
  • 10:00
    Joe
    00:10
    The X-Files
  • 13:10
    Daan & Jani
    00:40
    De Tafel van de Week
  • 12:55
    Big Sky
    01:00
    Criminal Minds
  • 12:40
    Bar Rescue
    23:10
    In Time
  • 13:10
    A Place in the Sun
    01:00
    Extreme Makeover: Home Edition
  • 13:10
    Snapped
    00:20
    C.S.I. New York
  • 13:00
    De CFO podcast
    22:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:05
    Zo doe je het!
    00:00
    Oh What A Night
  • 12:50
    Het Weekmenu
    00:35
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 12:20
    New Tricks
    00:45
    Murdoch Mysteries
  • 12:50
    Storage Wars
    01:00
    The Resident
  • 13:10
    Tussen Kunst en Kitsch
    00:15
    The Connection
  • 13:00
    NOS Journaal
    00:20
    The Old Bachelor
  • 13:10
    Zappsport The Battle
    00:50
    First Dates
Verwante artikels