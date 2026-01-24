Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

Nadia en Florentina zijn het niet eens met elkaar. Nick en Sami groeien dichter naar elkaar toe. Fifi raakt steeds meer paranoia. Jeroen intimideert Florentina, Fifi neemt een drastische beslissing en Jeroen zet meer druk op Willem. Florentina helpt Sami om de zaak Maria te onderzoeken. Een culinair recensent bezoekt de Commerce.

Maandag 26 januari 2026 - aflevering 13

Florentina en Nadia zijn het grondig oneens: eerst over Florentina's vader, dan over Jeroens sexy fotoshoot. Fifi probeert tevergeefs de IT'ers uit hun lood te brengen en hoort zo iets verontrustends. Nick en Sami groeien intussen dichter naar elkaar toe.

Dinsdag 27 januari 2026 - aflevering 14

Florentina en Claire hebben hun twijfels over de sexy fotoshoot, terwijl Fifi door de huurders verstrikt raakt in een spiraal van paranoia. Wanneer een belangrijke culinaire recensente de Commerce bezoekt, verloopt dat niet helemaal volgens plan.

Woensdag 28 januari 2026 - aflevering 15

Florentina wordt geïntimideerd door Jeroen en stort haar hart uit bij Sami. Sami worstelt intussen met het verzamelen van de documenten die hem kunnen vrijpleiten. Fifi neemt op zijn verjaardag een drastische beslissing over de huurders.

Donderdag 29 januari 2026 - aflevering 16

Florentina helpt Sami een doorbraak te zoeken in de Maria-zaak en worstelt met Jeroens aanwezigheid op Better SNS. Fifi twijfelt of Florentina wegjagen van de Harry's wel zo'n goed idee was. Jeroen zet meer druk op Willem.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

