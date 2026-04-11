Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Cédric krijgt een voorstel van Mathias. Stefanie wordt opgeslorpt door haar podcast. Finn wil een uitleg van Rudi. Josefien komt met een verhaal. Benny heeft een open gesprek met Ilja. Rube is bezorgd om zijn moeder. Véronique is woedend op Cédric. Benny is verontrust. Lars heeft een anonieme tip. Rube besluit om Sylvia te volgen.
Maandag 13 april 2026 - aflevering 7861
Cédric denkt dat hij opnieuw zal berispt worden, maar Mathias verrast hem met een voorstel. Jelle weet nog altijd niet wat er tussen Rudi en Niko is gebeurd. Stefanie wordt opgeslorpt door haar podcast.
Dinsdag 14 april 2026 - aflevering 7862
Finn wil een uitleg van Rudi, maar hij maakt zich er snel vanaf. Niko is van streek door een bericht. Rube wil bij zijn moeder langsgaan. Hij merkt dat ze zich vreemd gedraagt. Josefien komt met een verhaal.
Woensdag 15 april 2026 - aflevering 7863
Finn is kwaad op de volwassenen. Marcel voelt dat zijn carrière op zijn einde zit, maar Brigitte ziet vooral meer tijd om te genieten. Benny heeft een open gesprek met Ilja. Rube maakt zich zorgen over zijn moeder.
Donderdag 16 april 2026 - aflevering 7864
Ilja blijkt verdwenen te zijn. Brigitte ontdekt dat Marcel licht geobsedeerd is door Elza. Hij meent haar plots te zien aan het raam. Véronique is woedend op Cédric. Stefanie is dag en nacht met haar onderzoek bezig, wat Benny verontrust.
Vrijdag 17 april 2026 - aflevering 7865
Lars heeft informatie opgediept die Stefanie en Rube kan helpen. Zijn anonieme tip leidt tot een doorbraak. Louise denkt dat Sylvia een goede reden heeft voor haar leugens. Rube besluit haar te volgen.
'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.05 uur op VTM.
Ava werkt als huurmoordenares voor een clandestiene overheidsorganisatie. Ze reist de wereld rond om vooraanstaande doelwitten uit te schakelen. Wanneer een klus misgaat, wordt Ava plots zelf achternagezeten door haar ex-werkgevers.
'Ava', film uit 2020 met oa. Colin Farrell, om 22.55 uur op VTM 2.