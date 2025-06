Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

In soapland zijn de eindsprints naar de seizoensfinales ingezet, niet in het minst bij 'Familie'. Komt Louise te weten wie haar écht saboteerde? Worden Stefanie en Lars ouders van een gezonde baby. En hoe erg is het met Brahim na zijn ongeluk? Vragen die in de komende weken een antwoord krijgen.

Opgelet! Tot aan de seizoensfinale eind juni is 'Familie' te zien om 20.35 uur.

Maandag 16 juni 2025 - aflevering 7686

Samira en Benny kunnen Brahim nergens vinden en vrezen het ergste. Lars beseft dat hij een keuze moet maken, maar twijfelt welke de juiste is. Jelle belooft de laptop van Rube nog eens binnenstebuiten te keren. Vanessa bedekt de chaos thuis met de mantel der liefde. Yoko wil het goedmaken met Jelle. Dinsdag 17 juni 2025 - aflevering 7687

Cédric uit zijn zorgen over de veiligheid van Louise bij Véronique. Zij beseft dat ze actie moet ondernemen. Vanessa slooft zich uit voor haar logé, maar Mathias vindt niet dat ze van zich mag laten profiteren. Vanessa is de commentaar grondig beu. Yoko verhuist naar haar boot, maar krijgt schokkend nieuws te horen. Woensdag 18 juni 2025 - aflevering 7688

Yoko wil Jelle beschermen, maar de stress weegt zwaar op haar. Vanessa denkt dat er een nieuw koppel in de maak is en probeert de twee samen te brengen. Véronique maakt zich ernstige zorgen over Louises veiligheid en stapt samen met Jan naar de politie. Benny besluit het heft in eigen handen te nemen. Donderdag 19 juni 2025 - aflevering 7689

Stefanie wil het goedmaken met Lars, maar die wuift het probleem weg. Véronique vliegt uit tegen Benny. Yoko wil afleiding zoeken, maar beseft dat Jelle afziet van de stress. Véronique probeert van Rudi te weten te komen of hij opnieuw verliefd is. Rube krijgt onverwacht bezoek. In de Jan & Alleman gaat plots de bewegingssensor af. Vrijdag 20 juni 2025 - aflevering 7690

Marlies vreest dat Rube iets van plan is en raadt de familie aan om de ogen open te houden. Véronique denkt te weten wie er achter de sabotages zit. Vanessa wil dat Mathias zijn excuses aanbiedt. Yoko kan haar angst maar moeilijk onderdrukken wanneer ze naar de Foodbar moet. Jamila maakt haar duidelijk dat dit geen manier van leven is. Op de aandeelhoudersvergadering van Wolff & Bos komt Hanne met verbijsterend nieuws.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.35 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!