Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Brahim hoopt op vergeving van Emiel, Mathias voelt weinig vertrouwen bij Vanessa. Ten huize Coppens is weinig begrip voor de actie van Bavo en Louise overtuigt Cédric om haar te helpen. Rube en Louise gaan zwaar in de clinch, Rudi liegt tegen Véronique en Stefanie is boos op Lars. Jamila ontdekt iets onaangenaams. Yoko overnacht op de boot, maar er duikt een indringer op...

Opgelet! Vanaf nu tot aan de seizoensfinale eind juni is 'Familie' te zien om 20.35 uur.

Maandag 2 juni 2025 - aflevering 7678

Brahim hoopt dat Emiel hem zal vergeven. Hij onderneemt een ultieme poging om Mona aan zijn kant te krijgen. Louise confronteert Rube met zijn sabotage. Hij ontkent echter in alle toonaarden. Mathias voelt bij Vanessa weinig vertrouwen in zijn goochelshow. Dinsdag 3 juni 2025 - aflevering 7679

Bavo's actie ten huize Coppens kan op weinig begrip rekenen. Benny kan er niet mee lachen en maakt duidelijk waar het op staat. Mathias voert zijn goochelshow op. Lars maakt Stefanie wijs dat hij woensdag naar Amsterdam moet voor een meeting. Louise overtuigt Cédric om Rube weg te lokken van zijn laptop. Woensdag 4 juni 2025 - aflevering 7680

Het komt tot een felle ruzie tussen Rube en Louise. Er vallen harde woorden. Anna is ervan overtuigd dat Benny echt magische krachten heeft. Rudi blijft worstelen met zijn verwarrende gevoelens en liegt tegen Véronique. Stefanie slaat in paniek. Donderdag 5 juni 2025 - aflevering 7681

Stefanie is kwaad op Lars en ook Linus is not amused. Jamila doet een onaangename ontdekking over Bavo. Yoko mag de officiële papieren voor de aankoop van de boot gaan tekenen. Ze besluit op de boot te overnachten, maar daar duikt plots een indringer op. Vrijdag 6 juni 2025 - geen uitzending

