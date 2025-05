Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' schakelt stilaan een versnelling hoger naar de seizoensfinale van eind juni. Maar voor het zover is staan er nog heel wat intriges, drama en verhalen op het programma. De preview van deze week lees je hier.

Maandag 26 mei 2025 - aflevering 7673

Rube wordt geconfronteerd met zijn leugens, maar hij bijt terug. Louise wil dat hij ontslag neemt. Stefanie kan het niet langer verdragen dat Lars en Véronique persoonlijke gesprekken voeren. Niko is vastberaden om Timo te vinden en botst op een nieuw spoor.

Dinsdag 27 mei 2025 - aflevering 7674

Véronique wil weten wat er aan de hand is met Louise. Ze botst echter op een muur. Rube wil het verleden loslaten en eerlijk zijn over wie hij is. Louise wil echter dat hij weggaat. Samira ontdekt dat Benny Anna's ketting achterhoudt. Rudi vreest dat hij een grens heeft overschreden.

Woensdag 28 mei 2025 - aflevering 7675

Anna beschuldigt Mathias van diefstal. Rudi wil ontspannen, maar slaagt er niet in om zijn gedachten los te laten. Brahim helpt Emiel bij het koken en haalt alles uit de kast om Mona te overtuigen. De politie heeft belangrijk nieuws voor Hanne.



Donderdag 29 mei 2025 - aflevering 7676

Brahim wil dat Emiel de waarheid over zijn sabotage verzwijgt voor Mona. Emiel zelf laat niet in zijn kaarten kijken. Jamila loopt op wolkjes. Lex laat Niko weten waar Timo zich schuilhoudt. Hij besluit er binnen te vallen en komt tot een onthutsende vaststelling die niet zonder gevolgen blijft.

Vrijdag 30 mei 2025 - aflevering 7677

Brahim maakt zich klaar voor een date met Mona. Louise denkt dat iemand haar saboteert bij Wolff & Bos. Hanne komt tot een schokkende conclusie. De situatie dreigt helemaal uit de hand te lopen. Ook Lars krijgt verontrustend nieuws te horen.

