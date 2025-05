Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2025

Linus is razend en voelt zich verraden. Brahim helpt Emiel om zijn zelfvertrouwen op te krikken. Rube probeert Anna uit te horen, Albert doet zijn beklag en Hanne ontvangt een verontrustende brief. Niko heeft een bijzondere ontmoeting in de boksclub, Mathias en Vanessa struggelen om hun huishouden, werk en de zorg om het paard te combineren. Jan komt op de plannen van Yoko uit. Véronique zoekt weer een luisterend oor bij Lars. Cédric zet Louise onder druk.

Maandag 5 mei2025 - aflevering 7658

Linus is razend over wat hij te horen heeft gekregen. Hij voelt zich verraden en trekt een muur op. Bij Mieke vindt Véronique geen luisterend oor. Ondertussen helpt Mieke Hanne aan een huisdier voor Gaston. Het schattige konijntje Snowy verovert meteen alle harten. Brahim helpt Emiel om zijn zelfvertrouwen op te krikken.



Dinsdag 6 mei 2025 - aflevering 7659

Brahim overslaapt zich door de schuld van Emiel. Rube probeert Anna uit te horen over de gebeurtenissen rond Bert. Albert doet zijn beklag bij de directie. Yoko overweegt om een woonboot te kopen. Hanne ontvangt een brief die haar leven op zijn kop zet.

Woensdag 7 mei 2025 - aflevering 7660

Hanne reageert afwijzend op de brief die ze heeft gekregen. Niko heeft ondertussen een bijzondere ontmoeting in de boksclub. Louise vertrouwt Rube niet meer, maar ziet geen andere optie dan te zwijgen. Vanessa en Mathias hebben het moeilijk om hun werk en huishouden te combineren met de zorg voor Rataplan. Véronique ontvangt een anonieme meme.

Donderdag 8 mei 2025 - aflevering 7661

Hanne wil de relatie die Gaston met Niko aan het opbouwen is niet in gevaar brengen. Ze voelt zich gemanipuleerd. De drukte bij Vanessa en Mathias leidt opnieuw tot misverstanden. Rudi lijkt er stilaan bovenop te komen, maar een bericht van Zjef stuurt hem weer naar af. Jan ontdekt de plannen van Yoko.

Vrijdag 9 mei 2025 - aflevering 7662

Mieke beseft dat ze Rudi van tussen zijn vier muren moet halen. Een tripje met Finn doet hem inzien dat hij een moeilijk gesprek met Zjef niet langer uit de weg kan gaan. Véronique zoekt opnieuw een luisterend oor bij Lars, tot ergernis van Stefanie. Emiel gaat voor het eerst alleen boodschappen doen. Cédric zet Louise onder druk om te vertellen wat er aan de hand is met Rube.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!