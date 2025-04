Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Rudi en Niko zoeken Finn, Yoko wil met Ward gaan praten. Benny blijft met veel vragen zitten en Cédric polst naar de toekomstplannen van Jill. Rube wordt betrapt, Mathias is niet blij met de nieuwe hobby van Vanessa. Véronique regelt een filmavondje met Linus, Mieke verbergt hoe zwaar ze het heeft. Jelle wil dat Jan zich niet teveel zorgen maakt. Brigitte is onder de indruk en Benny volgt Samira.

Maandag 14 april 2025 - aflevering 7643

Niko en Rudi gaan op zoek naar Finn. Benny probeert uit te vissen wat er met de nicht van Samira scheelt. Brahim valt echter uit de lucht en ook Stefanie weet van niks. Benny vreest het ergste. Yoko besluit om met Ward te gaan praten, maar Jan wil niet dat ze alleen is met hem.



Dinsdag 15 april 2025 - aflevering 7644

Yoko denkt Ward te kunnen helpen en onderneemt actie. Benny wil geloven dat er niets aan de hand is met Samira, maar blijft met veel vragen zitten. Cédric polst naar Jills toekomstplannen. Lars bereidt zich voor op zijn vaderlijke taken en dat ontgaat ook Stefanie niet.



Woensdag 16 april 2025 - aflevering 7645

Rube wordt betrapt door Niko en Rudi. Hij wordt volledig in beslag genomen door het schriftje en doet een ontdekking. Vanessa is dolgelukkig door haar nieuwe hobby, maar Mathias is allesbehalve blij. Vooral niet wanneer hij de factuur krijgt.



Donderdag 17 april 2025 - aflevering 7646

Louise vindt dat Rube Zjefs privacy moet respecteren. Hij ziet het probleem niet. Brigitte verwacht dat er veel werk op haar ligt te wachten, maar Lars onthult dat ze het prima gered hebben zonder haar. Véronique regelt een filmavondje met Linus, maar dat loopt anders dan verwacht. Mieke probeert te verbergen hoe zwaar ze het heeft.



Vrijdag 18 april 2025 - aflevering 7647

Jelle wil dat Jan zich niet te veel zorgen maakt, maar bereikt het tegenovergestelde. Yoko probeert medische hulp voor Ward te regelen. Hij houdt haar en Jelle ondertussen goed in de gaten. Brigitte is onder de indruk van Louises aanpak. Benny volgt Samira naar een geheimzinnige afspraak.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!