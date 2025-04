Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Jelle wil afstand nemen van Ward, Cédric probeert connectie te maken met Linus en Benny vangt een stiekem gesprek van Samira op. Louise springt in de bres voor Rube, Stefanie heeft een verrassend voorstel voor Lars en Benny stelt een promofilm voor de Jan & Alleman voor, maar de opnames lopen fout. Mathias is not amused, Cédric krijgt een duidelijke boodschap van Jill. Rudi heeft twijfels bij de voorstellen van Cédric. Yoko krijgt een verontrustend bericht van Ward.

Maandag 7 april 2025 - aflevering 7638

Jelle stelt voor om afstand te nemen van Ward. Tot die plots opduikt in Jans appartement. Rube slaat Rudi's aanbod af. Hij is vastberaden om op eigen benen te staan. Cédric doet zijn best om connectie te maken met Linus, maar het blijft een moeilijke match.



Dinsdag 8 april 2025 - aflevering 7639

Tijdens een gesprek in de Jan & Alleman zet Ward alles op alles om Yoko te overtuigen van zijn gelijk. Hij waarschuwt haar voor Jelle. Benny vangt een stiekem gesprek op van Samira en is nieuwsgierig. Véronique overweegt om toch te gaan samenwonen met Linus. Dat nieuws valt slecht bij Cédric. Louise springt in de bres voor Rube.



Woensdag 9 april 2025 - aflevering 7640

Niko schiet Rudi te hulp. Stefanie verrast Lars met een voorstel. Benny stelt Vanessa en Mathias voor om een promofilmpje te maken in de Jan & Alleman. Hij waant zich een echte regisseur op een filmset, maar tijdens de opname loopt het helemaal fout.



Donderdag 10 april 2025 - aflevering 7641

Mieke wordt overvallen door echo's van Joris. Mathias kan niet lachen met de fratsen van Benny en blaast het hele plan af. Benny probeert ondertussen meer informatie te ontfutselen van Samira. Cédric krijgt een duidelijke boodschap van Jill en wint advies in bij Linus.



Vrijdag 11 april 2025 - aflevering 7642

Benny deelt zijn argwaan over Samira met Lars. Lars wil van Cédric een plan horen om de prijsstijgingen aan te pakken. Zijn oplossing wordt echter door Rudi in twijfel getrokken. Niko geeft Rube een rondleiding in de brouwerij en hij vist meteen naar meer informatie over Bert. Yoko krijgt een verontrustend bericht van Ward.

